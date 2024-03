Carey Mulligan und Adam Sandler in "Spaceman". IMAGO/Everett Collection

Das böhmische Raumfahrtprogramm ist für seine bahnbrechenden Errungenschaften berühmt. Wer erinnert sich nicht an Kosmonaut Jakub Procházka, der in einer einjährigen Solomission als erster Mensch den Chopra-Nebel rund um den Jupiter erforschte. Nun erzählt ein Streaming-Spielfilm dieses nicht wirklich wahre Abenteuer: Spaceman – Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, der bereits 2021 gedreht und nun auf der Berlinale vorgestellt wurde. Er basiert auf dem Debütroman des gebürtigen Tschechen Jaroslav Kalfař.

Wieder einmal ist es die Geschichte eines einsamen Mannes auf Solotrip, der sich nach seiner Frau sehnt. An diesen Storys besteht im Kino wahrlich kein Mangel: einer, der sich selbst sucht, ganz allein in den unendlichen Weiten, sei es in der Prärie, auf den Weltmeeren oder eben im Weltraum. Zugegeben, das All ist wirklich die perfekte Metapher für Vereinzelung und den "Fehler im System".

Völlig losgelöst und eiskalt

Das wussten schon Peter Schilling und sein Major Tom – völlig losgelöst und eiskalt. Auch Jakub Procházka funkt zur Erde "Grüßt mir meine Frau!". Doch die Quantenleitung des CzechConnect, das die beiden verbinden soll, bleibt stumm. Die werte Ehegattin namens Lenka antwortet ihrem Spaceman nicht. Sie will sich scheiden lassen, sechs Monate Abwesenheit sind genug. Als Zuschauer ist man versucht, ihr zuzurufen: Ja, lass ihn fliegen!

Warme irdische Flashbacks

Dabei strengt sich Regisseur Johan Renck wirklich an, uns die Liebesgeschichte mit warmen irdischen Flashbacks schmackhaft zu machen, lässt die beiden durch Wälder und Wiesen wandeln und andere sehr romantische Sachen machen. Die großartige Darstellerin Carey Mulligan holt das Maximum aus diesem Sehnsuchtsobjekt heraus. Doch es hilft alles nichts.

Der traurige Dackelblick von Hauptdarsteller Adam Sandler wird derweil immer unruhiger. Gut, dass ihm ab Tag 189 der Mission, als der Film in die Geschichte einsteigt, ein neuer Freund Gesellschaft leistet. Hanuš hat sechs Augen und acht haarige Beine und eine erstaunlich sanfte Stimme (gesprochen von Paul Dano). Egal ob Fantasiefreund oder Spinnen-Alien, dieses Wesen ist ein gewagter literarisch-filmischer Einfall, mit dem Spaceman volles Lächerlichkeits-Risiko geht.

In den spirituellen Nebel

Statt sadistischer Bord-Computer bekommt Jakub auf seiner Space-Odyssee also einen tierischen Therapeuten. Geplagt von Liebeskummer und Heimweh geht die Reise immer weiter in den spirituellen Chopra-Nebel hinein. Wie seine Hauptfigur verliert sich der Film im Zwischenreich seiner eigenen Allegorie, nimmt sich ernst, wenn er unfreiwillig komisch ist, und will lustig sein, wenn’s nicht passt, begleitet vom sphärische Soundtrack von Ad Astra-Minimalist Max Richter.

Nach dem Erfolg des wilden Uncut Gems kann einem der experimentierfreudige Adam Sandler auf seiner weiten Soloreise weg von den alten Comedy-Rollen diesmal richtig leidtun. Die Einmannmission des böhmischen Raumfahrers ist gescheitert. (Marian Wilhelm, 3.3.024)