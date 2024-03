Olav Kooij (re) kam um Zentimeter vor Mads Pedersen (li) ins Ziel. EPA/YOAN VALAT

Les Mureaux - Der Slowene Primoz Roglic hat sich bei seinem Debüt im deutschen Bora-Radteam ein erstes Kräftemessen mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel geliefert, den Sieg der ersten Etappe beim Traditionsrennen Paris-Nizza holte sich aber Olav Kooij. Der Niederländer setzte sich am Sonntag nach 158 km mit Start und Ziel in Les Mureaux im Sprint vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen durch. Felix Großschartner (25.) und Felix Gall (49.) rollten mit dem Feld über die Ziellinie.

Roglic-Helfer Marco Haller (120.) lag am Ende 3:31 Minuten zurück. Am Montag folgt die zweite Etappe über 178 km von Thiory nach Montargis. Bis auf zwei kleinere Bergwertungen warten keine größeren Schwierigkeiten. Die Rundfahrt, die Roglic 2022 gewonnen hat, endet kommenden Sonntag in Nizza. Für Gall, der heuer auf die Tour de France hinarbeitet, sind es die ersten wirklichen Renntage in diesem Jahr. Der Osttiroler aus der Decathlon-Equipe hatte in der Vorwoche bei seinem Saisonstart als Vierter bei der Ardeche Classic in Südfrankreich zu überzeugen vermocht.

Der Giro-Sieger Roglic (34), der Anfang des Jahres von Jumbo-Visma zu Bora gewechselt war, und Evenepoel lieferten sich an der letzten Bergwertung gut zehn Kilometer vor dem Ziel ein erstes Duell. Das Hauptfeld mit allen Sprintstars schloss aber auf, es kam zum Sprint. Bergauf legte Pedersen los, Kooij konterte aber auf den letzten Metern. Der Neuseeländer Laurence Pithie wurde Dritter. (APA/dpa, 3.3.2024)