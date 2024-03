Reaktionen zum Match Sturm Graz - WAC (4:0):

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es ist ein deutliches Ergebnis in einem engen Spiel gegen einen starken Gegner. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ohne zwingende Chancen herauszuarbeiten. Wir haben aber auch nichts zugelassen und den WAC laufen lassen. Kurios war in der zweiten Halbzeit, dass in einer Phase, in der der WAC das stärkere Team war, wir mit 2:0 in Führung gegangen sind. Wir haben auch Vit (Jaros, Anm.) gebraucht, um nicht in Rückstand zu geraten. Der Unterschied zum Herbst war, dass wir mit der Führung auf Spannung geblieben sind und mit dem 2:0 nicht zufrieden waren. Wir haben das Momentum genützt und sind dann dran geblieben."

Manfred Schmid (WAC-Trainer): "Es ist sehr schade, wir waren gut im Spiel, haben die Gegentore in einer Phase erhalten, wo ich gefühlt habe, dass das Spiel in unsere Richtung kippen könnte. Wenn man am Ende Sturm so viele Räume anbietet, haben sie die Qualität, jeden Fehler zu nützen. Wir sind bis zur 60. Minute hinten perfekt gestanden, auch wenn das Durchsetzungsvermögen nach vorne gefehlt hat. Die Knackpunkte waren die Zimmermann-Chance und das 0:2, dem für mich ein Foul an Ballo vorangegangen ist. Wir wollten nächste Woche ein Endspiel, das haben wir nicht geschafft."