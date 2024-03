Umkämpfte Partie ohne Tore in Altach. APA/EXPA/PETER RINDERER

Altach - Altach und der LASK müssen im Frühjahr weiter auf den ersten Sieg warten. Das Duell der beiden Teams in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga endete am Sonntag vor 5.032 Zuschauern im Altacher Schnabelholz torlos. Der drittplatzierte LASK fixierte einen Spieltag vor Ende des Grunddurchgangs immerhin die Teilnahme an der Meistergruppe, die Vorarlberger liegen als Zehnter elf Punkte vor Schlusslicht Lustenau.

Altachs Joachim Standfest fehlte aufgrund von fünf Gelben Karten - nach einer Regeländerung vor dieser Spielzeit - als erster Bundesliga-Trainer überhaupt gelbgesperrt. Die Kommandos an der Seitenlinie tätigte daher Roman Wallner. Beim LASK fehlte Dreh- und Angelpunkt Robert Zulj rotgesperrt. Von den vergangenen zehn Partien, die ohne Kapitän Zulj stattfanden, konnten die Linzer vor dem Gastspiel im Ländle nur zwei gewinnen.

Bei windigen Bedingungen neutralisierten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase, offensiv fehlte auf beiden Seiten zunächst die Zielstrebigkeit. Mit Fortdauer der ersten Hälfte nahm Altach das Zepter in die Hand und klopfte mehrmals am Linzer Tor an. Ein Zuspiel von Atdhe Nuhiu, der anstelle des gesperrten Gustavo Santos stürmte, vergab Lukas Fadinger aus kurzer Distanz kläglich (20.). Mike-Steven Bähre setzte eine Direktabnahme am Tor vorbei (26.), Paul Koller scheiterte aus spitzem Winkel (35.).

Linzer Schonkost

Der LASK wirkte defensiv äußerst anfällig und kam offensiv gar nicht zur Geltung. In den ersten 45 Minuten verbuchten die Linzer keinen einzigen Torabschluss. Trainer Thomas Sageder reagierte mit einem Doppeltausch und brachte Valon Berisha und Lenny Pintor ins Spiel. Die Linzer waren anschließend spielerisch zwar ebenbürtig, warteten aber weiter vergeblich auf aussichtsreiche Gelegenheiten.

Richtig Gefahr entbrannte in Halbzeit zwei nur einmal, und zwar auf der Gegenseite. Ein Kopfball von Nuhiu verfehlte das Gehäuse nur um Zentimeter (70.). Die wohl beste Chance der enttäuschenden Linzer vergab Philipp Ziereis mit dem Schlusspfiff (93.). Sein Kopfball ging jedoch rund einen Meter am Tor vorbei. In einem vom Niveau her äußerst überschaubaren Spiel gelang beiden Teams kein einziger Schuss auf das Tor.

Zum Abschluss des Grunddurchgangs empfängt der LASK Spitzenreiter Salzburg, Altach gastiert in Wolfsberg. (APA, 3.3.2024)

Fußball-Bundesliga (21. Runde):

SCR Altach - LASK 0:0. Altach, Cashpoint Arena, 5.032 Zuschauer, SR Altmann.

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Reiner, Koller, Ouedraogo (89. Edokpolor) - Demaku (89. Kaiba), Jäger, Bähre - Gebauer (70. Bahloul), Nuhiu, Fadinger

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder - Flecker, Jovicic (46. Pintor), Talowjerow, Bello (46. Berisha) - Horvath (88. Taoui)- Ljubicic (68. Havel), Usor

Gelbe Karten: Jäger, Demaku, Bahloul bzw. Pintor