Moskau Hunderte Trauernde besuchten Nawalnys Grab

Am Wochenende nach der Beisetzung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben hunderte Menschen sein Grab besucht. Vor dem Friedhof in Moskau bildete sich eine lange Schlange. Die Polizei war am Sonntag wieder auf dem Friedhof präsent, wenn auch weniger stark als an den Vortagen