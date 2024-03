Ostoja "Ossi" Matić, Gründer und Eigentümer der Kfz-Werkstattkette Lucky Car, setzt weiter auf Expansion. Christian Fischer

Warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. Das dürfte sich der Gründer und Eigentümer von Lucky Car, Ostoja "Ossi" Matić gedacht haben, als sich die Chance bot, auf dem Heimmarkt auf einen Schlag stark zu wachsen. Der schon länger mit finanziellen Problemen kämpfende Konkurrent Auto-Teile Unger (ATU) stand zum Verkauf, und Matić schlug zu.

Zu den 43 Standorten, die Lucky Car bisher in Österreich hatte, sind mit heurigem 31. Jänner so 24 weitere dazugekommen. Nur ein ATU-Standort wurde nicht übernommen, der in Linz. "Die Miete war zu teuer," sagt Matić im Gespräch mit dem STANDARD. An den meisten anderen Standorten sei es hingegen gelungen, die Mieten neu zu verhandeln – eine wichtige Voraussetzung, um die Standorte profitabel zu machen. Der große Stress beginnt aber erst.

Flache Hierarchien

"Wir verkaufen Arbeitszeit, ATU hat Waren verkauft. Wir haben flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege; ATU war ein Konzern, war entsprechend langsam und hat das Österreich-Geschäft noch dazu von Deutschland aus gemanagt", sagt Matić. Weil viel Autozubehör in die Onlinewelt, aber auch in Supermarktketten abgewandert ist, konnte ATU nicht mehr punkten.

Verkäufer war Mobivia, derselbe Konzern aus Frankreich, von dem Lucky Car im Vorjahr bereits neun Midas-Standorte übernommen hat. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart, die Schulden von ATU sind vor der Übernahme auf null gestellt worden.

Shops geschlossen

Bedingung bei der Übernahme sei die Schließung der Shops gewesen, die durchwegs 350 bis 400 Quadratmeter groß waren. Da sollen jetzt entweder Lack- oder Karosseriewerkstätten rein. "Wenn wir keine Verwendung haben, suchen wir Untermieter, die uns Frequenz bringen", sagt Matić.

Lucky Car will 9,6 Millionen Euro in den neuen Markenauftritt investieren, 400.000 Euro pro Standort, und sich voll auf das Werkstättengeschäft fokussieren. Bis Jahresende sollen sämtliche 24 ATU-Standorte auf das typische Lucky-Car-Gelb umgefärbt und die knapp 300 Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind, auf die neue Firmenphilosophie eingeschworen werden.

Gute Ergänzung

Während Lucky Car bisher einen Schwerpunkt im Osten Österreichs hatte, war ATU auch stark in Westösterreich präsent. Nur an zwei, drei Standorten gebe es leichte Überschneidungen. Diese Konflikte werde man so lösen, dass man in einer Filiale Lack- und Karosseriereparatur anbiete, in der anderen Mechanik. Matić: "Die ergänzen sich dann sogar."

Die Pläne in Deutschland habe man aufgrund der Übernahme von ATU zurückgestellt. Nun müsse man Tag und Nacht arbeiten, um das Schiff auf Kurs zu halten. Matić rechnet mit zwei bis drei Jahren, um ATU kaufmännisch auf denselben Stand wie Lucky Car zu bringen. Mit dem Neuerwerb werde der Gesamtumsatz von 42 Millionen Euro im Vorjahr auf heuer voraussichtlich 75 bis 80 Millionen steigen.

Expansion geht weiter

Ungeachtet der ATU-Übernahme geht die Expansion von Lucky Car in Österreich weiter. Bis Sommer kommt Bruck an der Leitha (Niederösterreich) dazu, Graz ist in der Bauphase, der Standort dort soll im ersten Quartal 2025 aufsperren. Außer in Österreich ist Lucky Car derzeit mit zwei Standorten auch in der Schweiz vertreten. (Günther Strobl, 4.3.2024)