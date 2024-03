Das Unternehmen Zupf Di ist in ganz Österreich aktiv. Von Falschparkern verlangt man 400 Euro. Getty Images/iStockphoto

Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH), die das Geschäftsmodell von Zupf Di als unzulässig beurteilt hat, will das umstrittene Abmahnunternehmen ab sofort mit Anwältinnen und Anwälten kooperieren. Man habe "Partneranwälte ins Boot geholt, die ab sofort für unsere Kunden gegenüber Besitzstörern einschreiten", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Mahnungen Anwälten vorbehalten

Bisher funktionierte das Geschäftsmodell von Zupf Di so: Parkplatzeigentümer, die sich in ihrem Besitz gestört fühlen, können sich online bei Zupf Di melden. Das Unternehmen ermittelt dann die Halterdaten und schickt dem Falschparker eine Unterlassungserklärung. Dabei wird der Autofahrer zu einer pauschalen Zahlung von 399 Euro aufgefordert. Die Hälfte davon geht an den Parkplatzbetreiber, die andere Hälfte an Zupf Di.

Der Oberste Gerichtshof hatte das Geschäftsmodell nach der Klage einer Wiener Anwaltskanzlei als unzulässig erachtet. Das "gewerbsmäßige Abmahnwesen bei Besitzstörung" sei nicht erlaubt. Es handle sich dabei nämlich um eine "außergerichtliche Rechtsdurchsetzung", die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten sei (OGH 25.1.2024, 4 Ob 5/24z).

Zupf Di nur noch "Vermittler"

Zupf Di reagiert nun auf diese Entscheidung. Das Geschäftsmodell werde insofern geändert, als man künftig als Vermittler zwischen Kunden und Rechtsanwälten auftrete, erklärt Geschäftsführer Stefan Saverschel dem STANDARD. Konkret funktioniert das so: Betroffene von Besitzstörungen können sich bei Zupf Di melden. Das Unternehmen vermittelt dann einen Partneranwalt und bekommt dafür eine Provision.

An dem "Preis" soll sich laut Saverschel nichts ändern. Von den 400 Euro, die bei Besitzstörungen künftig von den Anwälten für die betroffenen Personen eingemahnt werden, sollen letztlich weiterhin 200 Euro beim Kunden landen. Die restlichen 200 Euro fließen zum Teil als Vermittlerprovision an Zupf Di und zum Teil als Honorar an den Anwalt. In welchem Verhältnis, wollte Saverschel dem STANDARD nicht sagen. Für Zupf Di dürfte das neue Modell aber zumindest etwas weniger lukrativ werden als bisher, weil nun auch Anwälte mitschneiden.

Umgehung zulässig?

Ob dieses neue Geschäftsmodell durchsetzbar ist, wird sich wohl erst zeigen, wenn ein Fall vor Gericht landet, sagt Rechtsanwalt Johannes Stephan Schriefl, der bereits in der Vergangenheit mit Zupf Di zu tun hatte. Für fragwürdig hält Schriefl das Modell vor allem deshalb, weil Betroffene nach dem rechtlich zulässigen Verfahren gegen Besitzstörer nie Geld bekommen, sondern maximal eine Unterlassungserklärung des Störers und Ersatz der Verfahrenskosten als Schadenersatz. Dass sich Berufskollegen für das neue Geschäftsmodell von Zupf di hergeben, hält der Anwalt für kühn.

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (Örak) will zum neuen Geschäftsmodell "keine rechtliche Beurteilung" abgeben. Hinsichtlich der standesrechtlichen Zulässigkeit obliege die Beurteilung der jeweils zuständigen Rechtsanwaltskammer, und diese sind auf Landesebene organisiert.

Die Entscheidung des OGH hatte Örak-Präsident Armenak Utudjian "sehr begrüßt". Sie sei ein "wichtiger Schritt zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten". Im Gegensatz zu einem privaten Unternehmen würden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nämlich "strengen berufs- und disziplinarrechtlichen Vorschriften" unterliegen. Durch die disziplinarrechtliche Aufsicht der Rechtsanwaltskammern sei sichergestellt, dass missbräuchliches Vorgehen geahndet werde. (Jakob Pflügl, 4.3.2024)