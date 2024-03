Mit einem neuen Update will Microsoft den Fehler beheben. AP/Rick Rycroft

Microsofts Internetbrowser Edge wird von immer mehr Leuten als Alternative zu anderen Browsern genutzt. Das hat allerdings mehrere Gründe, vor allem diverse Maßnahmen des US-Konzerns, mit ausgewählten Strategien den eigenen Schützling populärer zu machen. Ein Beispiel ist, dass das "neue" Outlook nur in Kombination mit Edge funktionieren kann.

Am Wochenende sorgte jedoch ein fehlerhaftes Update dafür, dass der Browser kurzzeitig unbenutzbar wurde. Beim Aufrufen einer Webseite zeigte einem Edge immer die gleiche Fehlermeldung an: "Nicht genügend Arbeitsspeicher, um diese Webseite anzuzeigen". Der Bug trat bei der Version 122 von Edge auf und war in Kombination mit dem "Enhanced Security Mode" besonders oft anzutreffen.

Auch das Schließen anderer Programme konnte den Browser nicht überzeugen, die geforderten Inhalte darzustellen. WindowsLatest

DIY-Fix von Reddit

Die User und Admins auf dem Subreddit r/MicorsoftEdge wussten sich allerdings mit ihren eigenen Coding-Fähigkeiten zu helfen. Mit einer Reihe von Befehlen schalteten sie den neuen erweiterten Sicherheitsmodus aus und konnten zudem per Gruppenrichtlinien das Feature "DefaultJavaScriptJitSetting" einschalten. Ohne diese Einstellungen könne der Bug nicht behoben werden, wurde festgestellt.

Microsoft hat seine eigene Schuld an dem Bug dem Magazin "Windows Latest" bestätigt: "Wir sind uns des Fehlers bewusst. Sobald das Rollout abgeschlossen wurde, wird Edge automatisch auf die aktuelle Version mit der Nummer 122.0.2365.66 wechseln, nachdem Sie ihren Browser neu starten", erklärte das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme.

In der Zwischenzeit hat das Rollout für den Hotfix bereits begonnen. Nach erfolgreichem Update und Neustart des Browsers sollte dem User eine Webseite mit Informationen über die Aktualisierung des Programms angezeigt werden. Alternativ kann man unter edge://settings/help in den Einstellungen überprüfen, ob die neueste Version installiert wurde. (red 4.3.2024)