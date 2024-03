Ihr "Ark Innovation ETF" machte Cathie Wood während der Pandemie zu einer der bekanntesten Fondsmanagerinnen weltweit. Aktuell steht die US-Amerikanerin kurz vor dem Eintritt in den europäischen Markt und will auch dort Anlegerinnen und Anleger mit hohen Renditen locken. Während manche sie als Prophetin und Star-Investorin bezeichnen, sorgt die Risikobereitschaft der 68-Jährigen auch für Kontroversen. Welche Strategie steckt hinter ihren Investments in Technologie und Innovation, und was taugt ihr Fonds wirklich? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge mit STANDARD-Wirtschaftsredakteur Alexander Hahn. (red, 5.3.2024)

