Berlin, 04. Mrz (Reuters) - Streiks bei Bahn und Flughäfen werden Ende der Woche Deutschland weitgehend lahm legen. Die Lokführergewerkschaft GDL will nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn erneut und dann in Wellen ohne Ankündigung streiken. Am Morgen hatte bereits die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks aufgerufen.

GDL-Chef Claus Weselsky kündigte am Montag in Berlin an, zunächst werde im Personverkehr bundesweit ab Donnerstagmorgen 02:00 Uhr gestreikt, im Güterverkehr schon ab Mittwoch 18:00 Uhr. Der Streik werde 35 Stunden dauern und Freitag 13:00 Uhr enden. Danach werde es aber weitere Wellen-Streiks geben, die nicht mit der sonst üblichen Frist von 48 Stunden und Länge angekündigt würden. Damit werde die Bahn auch keinen Notfahrplan mehr einsetzen können. Für die Kunden bedeute dies, dass die Bahn kein verlässliches Verkehrsmittel mehr sei.

Weselsky machte die Deutsche Bahn für das Scheitern der Gespräche verantwortlich. Diese habe sich vor allem bei der Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden nicht ausreichend bewegt. Daran habe auch die Teilnahme von Moderationen nichts geändert. (Reuters, 4.3.2024)