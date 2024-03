Swisher hat vier Kinder und ist mit der Journalistin Amanda Katz verheiratet. IMAGO/ZUMA Wire

Elon Musk sei die "enttäuschendste Figur der Tech-Welt", Mark Zuckerberg eine der "gefährlichsten und leichtsinnigsten". Kara Swisher teilt gut aus in ihrem neuen Buch "Burn Book". Die seit 30 Jahren als Journalistin tätige US-Amerikanerin braucht sich aber auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen – das hat sie in ihrer Karriere auch nie nötig gehabt. Wichtige Stationen wie beim "Wall Street Journal", der "Washington Post" oder der "New York Times" hat sie auch so gut überstanden.

"Silicon Valleys gefürchtetste, aber auch beliebte Journalistin" wurde sie 2014 einmal genannt, weil sie nie mit Kritik an der Tech-Branche und ihren führenden Figuren zurückhielt. Legendär ihr Interview 2007 mit Steve Jobs und Bill Gates, unvergesslich ihr Gespräch 2010 mit dem Facebook-Chef Zuckerberg, bei dem er aufgrund der Fragen von Swisher und ihrem Mentor und Journalisten-Kollegen Walt Mossberg einen ganzen Hoodie durchschwitzte.

2024 blickt sie zurück auf eine bewegte Karriere als Journalistin, die vor allem aufgrund ihrer Gespräche mit den Tech-Größen dieser Welt auch über die Genre-Grenzen hinweg bekannt wurde. Sie hat zudem zwei sehr erfolgreiche Podcasts, ist gern gesehener Gast in TV-Shows und schreibt jetzt auch Bücher.

Liebesgeschichte mit Dramen

"Ich führe jedes Interview so, als würde ich nie wieder mit dieser Person sprechen," erklärt Swisher in einer TV-Show vergangene Woche. Smarte Menschen schätzen smarte Journalisten, und deshalb würden sie trotz unangenehmer Fragen immer wieder diese Möglichkeiten bekommen. "Steve Jobs ist ein gutes Beispiel", erklärt Swisher. "Wir haben uns immer in die Haare bekommen, aber er war ein erwachsener Mann, er hat das ausgehalten."

Besonders Moderatorinnen, die Swisher über die Jahre vors Mikrofon bitten, sind angetan vom starken Selbstbewusstsein der Journalistin, was wohl nötig ist, um sich mit Musk und Co in den Ring zu werfen. Das habe wohl mit dem frühen Tod ihres Vaters zu tun gehabt, erklärt Swisher immer wieder. Die Journalistin war damals erst fünf Jahre alt, ihr Stiefvater scheiterte an der Aufgabe eine liebevolle Vertrauensperson zu werden. "Er war gemein", hört man Swisher über ihn sagen. So sei es an ihr gewesen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Stärke aus dieser Situation zu gewinnen.

Das Buch sei eine "Love Story to Tech", obwohl sie gerade mit den Tech-Riesen immer scharf ins Gericht geht. Vor allem die Verlogenheit bestimmter Menschen würde ihr sauer aufstoßen. "Niemand erwartet von einem Bankkaufmann, dass er behauptet, das Business ginge um Community. Auch die Tech-Riesen sollen einfach zugeben, dass es ihnen nur ums Geld geht."

Von Musk sei sie enttäuscht, da der Reichtum und die "gottgleiche Verehrung" ihm offenbar nicht gut getan haben. Früher schätzte sie den Mann, jetzt mache er Swisher "nervös", vor allem weil er mittlerweile so viel Macht besitze. Bei Musk, aber auch vielen anderen, beispielsweise Google oder Microsoft, sieht sie zu viel Entscheidungskraft in wenigen Händen. Es gebe kaum Gesetze, die diesen Konzernen und Menschen Grenzen aufzeigen würden. Noch nie in der Geschichte der Menschheit sei so viel Macht in den Händen von so wenigen gelegen, sagt Swisher. "Bei einem Flugzeug entfernt sich die Tür während des Fluges, und 700 Flugzeuge müssen sofort landen. In der Tech-Welt bleiben viele Unfälle ohne Konsequenz."

Die "Liebesgeschichte", die sie mit der Tech-Branche verbindet, hat Swisher jetzt in Buchform gepresst. AP/Michael Liedtke

Ohne Ausbildung an der Macht

"Der Grund, warum im Internet viele Dinge nicht sicher sind ist, dass die Menschen dahinter sich noch keinen Tag in ihrem Leben unsicher gefühlt haben." Damit meint sie vor allem die männliche und mit weißer Hautfarbe ausgestattete Szene, die Silicon Valley seit jeher bestimmt. Mit Zuckerberg habe sie einmal eine Diskussion über den Holocaust geführt, erklärt sie. "Ich habe ihm gesagt, nehmen Sie diese Holocaust-Verweigerer wie Alex Jones von der Plattform." Zuckerberg habe geantwortet, er wolle eine Plattform schaffen, auf der "alle sprechen" dürfen. Zwei Jahre später reagiert Facebook doch und sperrt einige jener Leute, die Swisher damals im Gespräch erwähnte. Zwei Jahre, betont sie, wo diese Menschen ihre "giftigen Wortmeldungen" verbreiten durften.

Als "Bösewichte" möchte sie viele der genannten Personen dennoch nicht bezeichnen. Das wäre "zu einfach", sagt sie. Viele hätten nicht die nötige Ausbildung, solch eine Macht zu besitzen. Zudem gäbe es auch noch einige "Erwachsene" in der Szene. Der US-Unternehmer Mark Cuban hätte sich beispielsweise gewandelt und würde aktuell Musk immer wieder in Diskussionen, zum Beispiel über Diversität, auf X zurechtweisen, Tim Cook habe zumindest nicht das Gefühl, er müsse der Welt erklären, wie sie sich zu verhalten hat.

Es sei an der Politik, hier einzugreifen und Richtlinien hart umzusetzen. Das geschehe aber nicht, weil die Lobby dieser Tech-Riesen sehr stark sei und viel Geld zur Verfügung stünde. Depressionen durch Social Media oder auch die Gefahr von zum Beispiel Deep Fakes bei kommenden Wahlen müsse man mit Medienbildung kontern. Das würde in anderen Ländern auch gelingen, warum also nicht auch in den USA?

Look up!

Ihr Buch ist ein Rückblick, Memoiren einer Frau, die sich oft und gern mit starken und erfolgreichen Männern angelegt hat oder, besser gesagt, ihnen die Stirn geboten hat. In einem aktuellen Interview mit "Wired" wird sie gefragt, wen sie denn noch gerne zu einem Gespräch laden würde. Trump, antwortet sie. "Ich würde sofort nach seinen Eltern fragen, weil offenbar ist da sehr früh etwas passiert." Aber nicht nur erfolgreiche Männer haben es Swisher angetan. Eine Alternative für ein interessantes Interview wären Taylor Swift und Dolly Parton, sagt Swisher. "Ich würde mit ihnen nur über das Business reden, über IPs. Vielleicht gelingt es mir, aber ich bezweifle es. Dafür hab ich wohl noch zu wenig Relevanz."

Menschen auf der Straße ruft sie mittlerweile "Look up!" zu. Schaut nach oben. In New York City würden alle Leute nur noch auf ihr Smartphone starren. Sie selbst habe während der Geburt ihres ersten Kindes den Blackberry in der Hand gehalten, gibt sie zu, aber uns müsse endlich klarwerden, dass das Smartphone uns dienen soll und nicht umgekehrt. (Alexander Amon, 5.4.2024)