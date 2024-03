Das März-Update ist ab sofort verfügbar. Unterdessen zeichnet sich ab, dass es langsam was wird mit den Notfalls-SMS via Satellit

Bei den Updates für seine Pixel-Geräte folgt Google einem gut berechenbaren Rhythmus: Neben den großen Versionssprüngen einmal im Jahr gibt es auch monatliche Sicherheitsaktualisierungen. Jedes Viertel fallen die regulären Updates aber noch mit einem weiteren Ereignis zusammen: einem Pixel Feature Drop. Damit will Google auch zwischen den großen Versionssprüngen regelmäßig neue Funktionen hinzufügen.

Das Pixel 8 ist Googles aktuellstes Smartphone. Proschofsky / STANDARD

März Feature Drop

Nun ist es wieder einmal so weit: Mit dem März-Update gibt es also einen neuen Pixel Feature Drop. Die zentralen Highlights kommen einem dabei irgendwie vertraut vor, dürften sie doch in enger Abstimmung zwischen Google und Samsung koordiniert worden sein.

So ist es nun möglich, sowohl Bilder im Ultra-HDR-Format als auch Videos in 10-Bit-HDR auf Instagram hochzuladen und dort korrekt darstellen zu lassen. Ein ähnliches Feature bietet schon das vor einigen Wochen vorgestellte Galaxy S24. Im Falle von Google funktioniert beides mit Pixel 7, Pixel 8 und Pixel Fold.

Nach dem Galaxy S24 und dem Pixel 8 jetzt auch auf dem Pixel 7: Circle to Search.

Made by Google

Dazu passt eine weitere Neuerung: Jenes "Circle to Search", über das beliebige Inhalte am Bildschirm ausgewählt werden können, um dann danach zu suchen, klappt nun auch auf dem Pixel 7. Bisher war dieses Google-Feature exklusiv Samsungs Galaxy S24 sowie dem Pixel 8 vorbehalten.

Weitere Updates

Leider nur für die USA relevant ist eine Verbesserung von "Call Screen", bei dem eine KI Anrufe entgegennehmen kann. Meldet sich ein Anrufer zunächst nicht, kann die KI diesen zum Gespräch auffordern, zu diesem Zweck gibt es einen neuen Knopf. Zudem kann der Google Assistant Anrufende um Geduld bitten, wenn man nicht sofort abheben kann.

Für sämtliche derzeit noch unterstützte Google-Geräte relevant sind andere Neuerungen: So können beim Screensharing nun ausgewählte Apps statt des gesamten Bildschirms geteilt werden. Eine weitere Verbesserung gibt es für Fast Pair: Früher auf diesem Weg mit einem anderen Gerät verbundene Devices finden sich nun prominent in den Bluetooth-Einstellungen zum Schnellzugriff.

Die Screensharing-Funktion kann nun auf einzelne Apps beschränkt werden. Proschofsky / STANDARD

Pixel Watch 1 darf sich freuen

Besonders erfreulich ist die aktuelle Update-Runde für Besitzer der ersten Generation der Pixel Watch. Werden bei dieser doch viele Fitnessfunktionen nachgereicht, die bisher nur der Pixel Watch 2 vorbehalten waren. Allen voran die automatische Workout-Erkennung oder auch auf Herzfrequenz oder Tempo ausgerichtete Trainings. Die Relax App gibt es nun ebenfalls bei Pixel Watch.

Wie gewohnt schließt das März-Update auch wieder zahlreiche Sicherheitslücken in dem Betriebssystem. Bei der schwersten davon geht es um eine kritische Lücke im Bluetooth-Subsystem. Details dazu werden wie gewohnt erst in ein paar Tagen verraten, die Beschreibung klingt aber so, als könnte jemand in direkter physischer Nähe auf ein Gerät eindringen. Dass darunter noch ein zweiter, kritischer Bluetooth-Bug zu finden ist, mit dem Angreifer Rechte ausweiten können, lässt nichts Gutes vermuten. Könnte dies doch heißen, dass es bisher von außen möglich ist, bei aktiviertem Bluetooth auf Geräte einzudringen und sich dort mit Schadsoftware zu verankern.

Das März-Update für Pixel-Smarpthones ist ab sofort für Google-Smartphones ab dem Pixel 5a erhältlich, es kann wie gewohnt über die Update-Funktion in den Systemeinstellungen angefordert werden. Betont sei, dass manche der neuen Features auch von App-Updates abhängig sind, also auch nach der Aktualisierung auf die neue Betriebssystemversion nicht sofort verfügbar sein könnten.

Rück- und Ausblick

Das aktuelle Feature Update fällt in Summe deutlich dünner als die letzten aus, das hat aber einen triftigen Grund: Google hatte Ende Jänner einen außertourlichen Feature Drop eingeschoben, der allerlei Neuerungen mit sich brachte, darunter "Magische Textvorschläge" in Google Messages sowie "Circle to Search" für das Pixel 8.

Für die Zukunft zeichnen sich übrigens schon die nächsten Neuerungen ab. So dürfte es endlich ernst werden mit der Möglichkeit, Notfalls-SMS via Satellit zu verschicken. Bei vielen Pixel-Geräten war dieser Einstellungspunkt bereits kurzfristig zu sehen, bei 9to5Google ist es zudem gelungen, die folgenden Dialoge anzuzeigen. Demnach dürfte dieses Feature in Kooperation mit Garmin angeboten werden, auch das war vor einigen Monaten bereits so zu hören. (Andreas Proschofsky, 4.3.2024)