Jude Bellingham verstand die Welt nicht mehr – und bekam wenig später die rote Karte. IMAGO

Die Madridistas toben. Am Wochenende kam Real Madrid bei Valencia zu einem 2:2, der Ärger der Anhängerinnen und Anhänger richtet sich aber besonders auf den Schiedsrichter der Partie. Gil Manzano hatte das Spiel just in einer Angriffsphase für Real abgepfiffen, quasi zeitgleich mit einer Flanke von Brahim Diaz. Die Hereingabe landete bei Jude Bellingham, der Angreifer versenkte den Ball per Kopf im Tor.

Alle Profis auf dem Feld hatten zunächst weitergespielt. Bellingham drehte zum Jubel ab und erkannte erst danach, dass der Schiedsrichter den Treffer nicht zählen lässt. Darf Manzano in dieser Situation abpfeifen?

Die Schlussszenen von Valencia vs. Real im Video

DAZN_DE

Fehleinschätzung plus Unachtsamkeit

"Vom Regelwerk war es gedeckt, aber gescheit war es nicht", sagt Thomas Steiner dem STANDARD. Der 60-jährige Ex-Referee war am Wochenende in Linz als Schiedsrichterbeobachter im Einsatz, auch dort war die Szene aus dem Real-Spiel unter den Unparteiischen Thema. "Das Regelwerk besagt grundsätzlich, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist das Spiel zu beenden. Dann könntest du theoretisch jederzeit abpfeifen. Natürlich ist es unglücklich, während eines Angriffs abzupfeifen."

Steiner geht davon aus, dass der Schiedsrichter in der Situation schon an den Schlusspfiff gedacht hatte. Die Zeit war weit fortgeschritten: Sieben Minuten sollten nachgespielt werden, tatsächlich lief aber schon die 99. Minute. Schiedsrichter Manzano, vermutet Steiner, hätte sich womöglich noch beim Videoschiedsrichter erkundigt, ob er abpfeifen könne. "Denn der muss ihm bestätigen, dass keine Checks, keine Überprüfungen mehr offen sind", sagt Steiner. Danach hätte er wohl "etwas gedankenlos" abgepfiffen.

Es folgte die Flanke, es folgte das Tor. "An diesem Punkt möchtest du dich als Schiedsrichter sofort vergraben", sagt Steiner. "Das war eine Fehleinschätzung plus einer Unachtsamkeit. Er wird sich gedacht haben, dass da eh nichts mehr passieren wird, der Ball geht raus auf die Seite, vielleicht hat er nicht mehr so genau geschaut. Der Teufel schläft nicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das sollte nicht passieren."

Die Stimmung im Estadio Mestalla von Valencia war aufgeheizt, die Fans der Heimmannschaft forderten den Abpfiff. Schiedsrichter auf diesem Niveau müssten das aushalten, findet Steiner. "Das sind Profis, genauso wie bei uns in Österreich, sind gut geschult, starke Persönlichkeiten. Wenn 20.000 Leute schreien, du sollst abpfeifen, muss das an dir abperlen. Die Stimmung darf keinen Einfluss haben."

Rote Karte nach Schlusspfiff

Auch Steiner erinnert sich an einen Schlusspfiff aus seiner aktiven Karriere als Schiedsrichter, der ihm misslungen war. In seinen Anfangsjahren an der Pfeife leitete er ein Spiel der U21 von St. Pölten gegen Wacker Innsbruck. "Zur Halbzeit pfiff ich ab, gleichzeitig kam ein langer Ball, ein Tiroler wäre allein auf den Tormann zugelaufen", sagt Steiner. "Das will kein Schiedsrichter. Da bin ich etwas blöd dagestanden, aber es war nicht der große Aufreger."

In Madrid sprach Reals erfahrener Trainer Carlo Ancelotti nach der Partie von einem "beispiellosen" Vorfall: "Das ist mir noch nie passiert." Der Italiener behauptete, Manzano hätte erst nach dem Ende der Aktion und somit nach dem Treffer von Bellingham abpfeifen dürfen. Noch mehr erregte Ancelotti aber die rote Karte für den vermeintlichen Siegtorschützen, der dem Schiedsrichter im Zuge einer Rudelbildung nach dem Schlusspfiff am Ärmel gepackt und angefaucht hatte. "Das ist ein verdammtes Tor. Der Ball ist in der Luft", soll Bellingham geschrien haben, mit "aggressiver Haltung", wie es hernach im Spielbericht stand. Ancelotti widersprach: Bellingham habe "sehr höflich" gesprochen. (Lukas Zahrer, 4.3.2024)