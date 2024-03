Das Tech-Unternehmen plant offenbar den Einstieg in das Handheld-Segment und will auch seine Geforce-RTX-Grafikkarten verbauen

Nvidia gefällt Gerüchten zufolge der derzeitige Erfolg AMDs Handheld-Sparte nicht. REUTERS/Robert Galbraith

Das Tech-Unternehmen Nvidia soll laut einem Youtube-Video des Kanals "Moore's Law is Dead" vor dem Einstieg in den Markt tragbarer Videospielkonsolen und Gaming-PCs stehen. Der Youtube-Kanal, der für die Weiterverbreitung von Vorabinformationen bekannt ist, berichtete weiters, dass auch Nvidias Reihe an Grafikkarten Geforce RTX in diesem Produktsegment verbaut werden könnte.

Das Vorhaben soll die derzeitige Dominanz von AMD mit ihren Ryzen-APUs und Radeon-IGPs untergraben. Bisher setzen nämlich fast alle Gaming-Handhelds auf die Kombination dieser beiden Komponentenarten oder verwenden zumindest APUs der Serien AMD Ryzen 7040U ("Phoenix") oder AMD Ryzen 8040U ("Hawk Point"). Valves Steam Deck inklusive des Steam Deck Oled verwenden überhaupt ein eigens von AMD für die Konsole entwickltes "Accelerated Processing Unit". Nur die MSI Claw setzt auf einen Intel-Prozessor mit Arc Graphics 5.

Berufung auf interne Quellen

In dem Video, das sich eigentlich mit den Gerüchten über Nintendos verspätete Switch 2 Konsole beschäftigt, beruft sich der Tech-Youtuber immer wieder auf namentlich nicht weiter genannte Mitarbeiter Nvidias. In den Gesprächen über die verzögerte Switch 2 Veröffentlichung äußerten sich die Mitarbeiter anscheinend auch über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit mit Intel. Nvidia sei nicht glücklich über die Tatsache, dass Sony wieder vor einem Einstieg in den Handheld-Markt mit der Hardware AMDs sein könnte. Auch der Erfolg des Steam Deck und des bevorstehenden Nachfolgers, der nach Aussage Valves 2025 erscheinen soll, lässt das Unternehmen in Richtung tragbare Geräte blicken.

"Ich habe gehört, dass Nvidia sich in den nächsten Jahren vielleicht sogar mit Intel zusammentun könnte, um einen Premium-Handheld-Spielecomputer zu entwickeln. (...) Nein, es geht nicht um das Steam Deck 2. AMD hat den Vertrag für das Steam Deck 2 bekommen. In vielen Videos werden gerade das Steam Deck 2, der Playstation-Handheld und andere Geräte verglichen, und anscheinend denkt Nvidia jetzt darüber nach, auch etwas in diese Richtung zu machen", sagte der Youtuber im Schlussteil seines Videos.

Nvidia selbst hat sich von offizieller Seite noch nicht zu den neuen Gerüchten geäußert (red, 5.3.2024)