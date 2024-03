Die FDP legt sich nicht nur bei nationalen Themen quer. Auch auf europäischer Ebene fährt Parteivorsitzender Christian Lindner einen konfrontativen Kurs. IMAGO/photothek

Es ist ein Muster, das bei strittigen EU-Verhandlungen mittlerweile gang und gäbe zu werden scheint: Deutschland enthält sich, weil sich die Dreierkoalition nicht auf eine gemeinsame Position einigen kann. Was auch hierzulande bestens bekannt ist – Stichwort Nationaler Klimaplan –, nimmt im Nachbarland neue Ausmaße an. Der altbekannte Begriff des "German Vote" bekommt durch die späten Blockaden einen neuen Spin. Selbst hochrangigen Verhandlern aus Brüssel stößt die Uneinigkeit der deutschen Ampelkoalition zunehmend sauer auf.

Monate-, teilweise jahrelang wird über umfangreiche Gesetzesvorhaben diskutiert – nur um im letzten Moment noch am Widerstand der rebellischen FDP zu scheitern. So war es beim Lieferkettengesetz, das Menschenrechte und Umwelt entlang der Lieferketten schützen soll. Und so ist es auch bei der Verpackungsverordnung, die den Recyclinganteil erhöhen und schädliche Substanzen minimieren soll. Ersteres war FDP-Chef Christian Lindner zu bürokratisch, und das Scheitern der Letzteren geht wohl auf einen Deal mit Italien zurück, der beide EU-Vorhaben miteinschließt und letztlich nichts weniger als das Verbindungsglied darstellt.

Deutsch-italienischer Deal

Denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll es einen Deal zwischen Italien und Deutschland gegeben haben. Der Inhalt: Italien votiert gegen die Lieferkettenrichtlinie, dafür enthält sich Deutschland bei den Trilogverhandlungen zur Verpackungsverordnung. Die FDP bestreitet die Vereinbarung zwar – doch selbst wenn es nicht der Fall ist: Den Unmut in Brüssel und selbst bei hiesigen Industrievertretern zieht sie damit zusehends auf sich.

Damit werden die innerkoalitionären Unstimmigkeiten der deutschen Ampel zu einem immer größeren Hindernis für wichtige EU-Vorhaben im Rahmen des Green Deal. Nicht falsch verstehen, auch die große CDU/SPD-Koalition war sich nicht immer einig. Ein derart unzuverlässiges Deutschland aber ist neu – und wird damit vom deutschen Problem zu einem der EU. (Nicolas Dworak, 4.3.2024)