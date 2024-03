Die Sopranistin forcierte die dramatischen Anteil der Partie in Tschaikowskis Oper. Lothar Koenigs leitete das Staatsopernorchester kenntnisreich

Ruzan Mantashyan (Tatjana) und Boris Pinkhasovich (Eugen Onegin). Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Wien – Und dann ist da plötzlich das Außergewöhnliche: Genie, Feingefühl, Spontaneität, Kreativität. Ruzan Mantashyan gab am Freitagabend in Tschaikowskis Eugen Onegin ein erstklassiges Staatsoperndebüt – Lothar Koenigs leitete das Staatsopernorchester kenntnisreich. Mantashyan, gebürtige Armenierin, hat die Tatjana schon in Hamburg und Berlin gegeben, mit ihrem durchsetzungsfähigen Sopran forcierte sie die dramatischen Anteile der Partie. Die lyrische Seite der scheuen, literaturaffinen jungen Frau vom Land blieb etwas unterbelichtet: Eugen Onegin war bei ihr mehr große Oper als eine Folge "lyrischer Szenen".

Mit ihrer Bühnenmutter und -schwester gab es vokale Verwandtschaftsverhältnisse: Auch Elena Manistinas Larina und Daria Sushkovas Olga agierten vokal so perfekt wie potent, wenn auch mit mehr glänzender Politur in der Stimmummantelung. Mit seinem druckvollen Bariton interpretierte Boris Pinkhasovich die Titelpartie eher eindimensional: Eugen Onegin war beim russischen Routinier weniger zynischer Dandy als vorwärtsstürmender Machtmensch.

Da taten sich bei Ain Anger mehr darstellerische Facetten auf. Dessen Fürst Gremin hatte eine souveräne Lässigkeit. Seine große Arie im sechsten Bild: Chapeau! Das Atemberaubende dieser Aufführung war aber Bogdan Volkov zu verdanken: einem Stimmmagier mit feinem, sonnenstrahlhellem Tenor, der sich auch zu weiten wusste. Sein Lenski war ein flatterhafter Poet, von der Liebe berauscht und verletzt. Ein Publikumsherzensbrecher. Wenn Volkov singt, müsste diese Oper nicht Eugen Onegin heißen, sondern Lenski. Jubel. (Stefan Ender, 4.3.2024)