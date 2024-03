Stern des Südens, leuchte jetzt!

Wo wird lauschend angegriffen, wo wird täglich spioniert? Wo ist Presse, wo ist Rummel, wo wird immer diskutiert?" Kaum eine Vereinshymne trifft den Nagel so auf den Kopf wie Stern des Südens, jene des deutschen Rekordmeisters. Beim FC Bayern geht es immer drunter und drüber, derzeit eher drunter, das mag schon stimmen. Aber hier und jetzt und im Rückspiel gegen Lazio Rom kommt der Turnaround, versprochen.

Gründe dafür gibt es zuhauf, der beste: Bayern ist immer noch Bayern, also nicht so schlecht, wie überall steht, sondern Zweiter der deutschen Liga. In 24 Runden gab es 17 Siege, drei Remis und vier Niederlagen, und die Bayern haben 65 Tore erzielt, mehr als jeder andere Bundesligist.

Zweitbester Grund: Lazio ist immer noch Lazio, Neunter in der Serie A. Zwölf Siegen stehen vier Remis und elf Niederlagen gegenüber, in 27 Runden haben die Römer nur 32-mal gescort.

Aber bleiben wir bei den Bayern. Die Saison ist bis dato zum Vergessen, stimmt schon, und der Salto nullo, also das Negativ-Triple, droht. Im Cup ist der FCB in Runde zwei am Drittligisten Saarbrücken gescheitert, in der Liga liegt Leverkusen zehn Punkte voran, und auch in der Champions League hängen die Trauben hoch. Aber Außenseiter wäre Bayern auch nur gegen Manchester City, gegen Real Madrid und vielleicht noch gegen Inter Mailand.

Gegen Lazio gelingt der Turnaround – dank Harry Kane und Jamal Musiala. Was für ein Offensivduo! Haben denn alle vergessen, wie Kane zu Saisonbeginn bejubelt wurde, als er Tor um Tor erzielte und Rekord um Rekord brach? Der Mann kam von Tottenham, weil er endlich Titel holen will. Und im Mittelfeld ist Musiala, mit 21 Jahren schon großer deutscher EM-Hoffnungsträger, längst zur tragenden Figur gereift. Gut drauf ist übrigens auch der Salzburger Konrad Laimer, der wohl Joshua Kimmich ersetzt.

Seit die Bayern – kluger Schachzug! – den Abschied von Trainer Thomas Tuchel per Saisonende fixiert haben, hat die Mannschaft eine Sorge weniger. Dass sich Tuchel als Champions-League-Sieger verabschieden muss, würde freilich perfekt zu den Turbulenzen der vergangenen Monate passen. "FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergeh'n." (Fritz Neumann, 5.3.2024)