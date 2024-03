Apple kündigt neue Modelle an. Bis zu 18 Stunden Laufzeit, Unterstützung von zwei externen Displays und andere Features sollen Neukäufer ansprechen

Das Macbook Air ist der meistverkaufte Laptop im Hause Apple. Dementsprechend wichtig ist die Ankündigung für den US-Konzern. Apple

Am Montag kündigt Apple offiziell zwei neue Macbook-Air-Modelle an, die den neuen M3-Chip verbaut haben. Sowohl das 13- als auch das 15-Zoll-Modell sollen laut Apple "bis zu 60 Prozent schneller" als das M1 Macbook Air sein. Mit der neuen Leistung soll auch die Batterielaufzeit massiv gestiegen sein. Bis zu 18 Stunden lang soll man das Laptop nutzen können, verspricht der US-Konzern. Beide Modelle können bereits vorbestellt werden. Die Auslieferung starten in den nächsten Tagen.

Hoher Preis, starke Leistung

Preislich darf man sich nicht auf Schnäppchen einstellen. Das 13 Zoll Macbook Air startet bei 1.529 Euro (8 GB Arbeitsspeicher), die 15-Zoll-Variante bei 1.759 Euro (16 GB Arbeitsspeicher). Verbaut sind in beiden Fällen 512 GB große SSD-Speicher. Das verbaute Liquid-Retina-Display verspricht bis zu 500 Nits Helligkeit, zwei externe Displays können genutzt werden, sofern das Laptop geschlossen ist. Ebenfalls verbaut wurde Wi-Fi 6E sowie eine Magsafe-Ladefunktion. Bei den Anschlüssen sind immerhin zwei Thunderbolt/USB-4-Anschlüsse vorhanden.

Bei der Ankündigung darf auch der Punkt künstliche Intelligenz nicht fehlen. Die M3-Macbook Airs sollen laut Apple mit der effizienten 16-Core Neural Engine und Beschleunigern in der CPU und GPU eine bessere "Leistung von maschinellem Lernen auf dem Gerät" ermöglichen.

Bei den Farben darf man zwischen Polarstern, Space Grau und Silber wählen. Wer heute noch bestellt, darf bis zum 20. März mit seinem Wunschgerät rechnen, verspricht die Apple-Website. (red, 4.3.2024)