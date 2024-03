Das Ergebnis wurde mit Beifall begrüßt. IMAGO/Jumeau Alexis/ABACAPRESS

Versailles – Frankreich nimmt als weltweit erstes Land die Freiheit, eine Abtreibung vorzunehmen, in die Verfassung auf. Die Abgeordneten beider Kammern des Parlaments stimmten am Montag im Schloss von Versailles mit 780 zu 72 Stimmen für die entsprechende Verfassungsänderung. Die Bekanntgabe des Ergebnisses wurde mit anhaltendem Beifall begrüßt. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner sprach in einer ersten Reaktion von einem "historischen Schritt".

"Während Frauen- und Grundrechte auf der ganzen Welt unter Druck geraten, setzen französische Abgeordnete des Senats und der Nationalversammlung heute gezielt ein Zeichen dagegen: die Freiheit, als Frau selbst über eine Schwangerschaft oder deren Beendigung zu entscheiden", so die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die auch Mitglied im Gleichstellungsausschuss ist. (APA, 4.3.2024)