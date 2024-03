In diesen Räumlichkeiten entwendete der Angeklagte streng geheime Informationen, um sie auf einer Dating-App weiterzuleiten. AP/Nati Harnik

Das US-amerikanische Justizministerium gab am Montag bekannt, dass es Anklage gegen den pensionierten Oberstleutnant David Franklin Slater erheben wird. Slater wird vorgeworfen, auf einer nicht weiter genannten Dating-App empfindliche Informationen über die Verteidigungsmaßnahmen der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg geteilt zu haben. Der pensionierte Oberstleutnant war immer noch in ziviler Funktion bei dem Strategischen Kommando der Vereinigten Staaten in der Offut-Airforce-Basis in Nebraska angestellt und hatte die höchste Sicherheitsfreigabe.

Die Anklage vom Montag wirft Slater vor, kurz nach Beginn des Ukrainekriegs auf einer Dating-Website immer wieder Informationen über den Konflikt mit einer vermeintlichen Ukrainerin geteilt zu haben. Nicht einmal eine Woche nach Kriegsbeginn, im späten Februar 2022, startete die Korrespondenz und drehte sich schon bald um Amerikas Rolle in der Verteidigung der Ukraine.

Liebliche Sprache – Klare Anfragen

Die Nachrichten der unbekannten Frau waren gespickt mit romantischen Phrasen und allgemeinen Höflichkeiten, in denen sie immer wieder beteuerte, aufgrund ihrer Herkunft an Neuigkeiten über den derzeitigen Krieg interessiert zu sein. Beim Lesen der durch das Justizministerium veröffentlichen Nachrichten wird einem unbeteiligten Dritten schnell klar, dass, wer auch immer mit Slater chattete, regelmäßig Anfragen zu spezifischen kriegsrelevanten Themen tätigte: "Der amerikanische Geheimdienst sagt, dass bereits hundert Prozent der russischen Truppen auf ukrainischem Territorium sind. Glaubst du, dass man diesen Informationen trauen kann?" "Liebling, was wird auf den Bildschirmen in dem geheimen Raum gezeigt? Das ist sehr interessant." "Geliebter Dave, haben Biden und die Nato einen Geheimplan, uns zu helfen?" Diese Nachrichten werden im Gerichtsdokument zitiert.

Manche der Nachrichten mussten von der Staatsanwaltschaft zensiert werden, um die Internationale Sicherheit nicht zu gefährden: "Dave, es ist so toll, dass du Neuigkeiten über [erwähntes Land 1] erfährst. Ich hoffe du erzählst mir sofort davon? Du bist mein Geheimagent. In Liebe." "Mein süßer Dave, danke für die wertvollen Informationen. Es ist toll, dass zwei Beamte aus den USA nach Kiew kommen."

Slater beantwortete diese Anfragen mit diskreten Informationen, die auch Angriffsziele in Russland beinhalteten. Laut der Staatsanwaltschaft fand der Austausch der Nachrichten in einem Zeitraum von Februar bis April 2022 via E-Mail statt. Bei einer Verurteilung drohen Slater bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar pro Nachricht, die geheime Informationen enthalten hat. Es ist nicht der einzige peinliche Fauxpas der USA, bei dem online geheime Sachverhalte geteilt wurden. Im selben Jahr hat der damals 21-jährige Airforce-Soldat Jack Teixeira geheime Dokumente auf einem Discord-Server gepostet, um seine Freunde zu beeindrucken. (red, 5.3.2024)