Die Angehörigen der verstorbenen Sängerin haben den Republikaner aufgefordert, "Nothing Compares 2 U" nicht mehr im Wahlkampf zu benutzen

Donald Trump will wieder Präsident werden. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALON

Die im letzten Jahr verstorbene Sängerin Sinéad O’Connor war kein Fan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Als "Teufel, wie er in der Bibel steht", hat sie ihn bezeichnet. Ihre Erbengemeinschaft hat Trump jetzt aufgefordert, ihre Musik nicht mehr bei seinen Wahlkampfveranstaltungen abzuspielen.

Zurzeit läuft Trumps Vorwahlkampagne um die republikanische Nominierung für die US-Präsidentschaftswahl. Bei seinen Veranstaltungen lässt der Milliardär O'Connors größten Hit "Nothing Compares 2 U" laufen. Ihre Erben und die Plattenfirma Chrysalis haben Trump jetzt in einer gemeinsamen Mitteilung aufgefordert, es "umgehend zu unterlassen, ihre Musik zu verwenden".

Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U (Live)

Sinead O'Connor performs "Nothing Compares 2 U" http://vevo.ly/V0faEK SineadOConnorVEVO

Im Juli 2023 starb Sinéad O'Connor im Alter von 56 Jahren in ihrer Wohnung in London. Die Gerichtsmedizin sprach von einem natürlichen Tod. Sie habe "nach einem strengen Moralkodex gelebt, der geprägt wurde durch Ehrlichkeit, Fairness und Anstand gegenüber ihren Mitmenschen", heißt es in dem gemeinsamen Statement. Die Verfassenden hätten mit Empörung darauf reagiert, dass Donald Trump ihren größten Hit für seinen Wahlkampf verwende.

Nicht die Erste

Erben und Plattenfirma glauben, dass es keine Übertreibung wäre zu sagen, O'Connor wäre angewidert, verletzt und beleidigt gewesen von der Verwendung ihrer Musik durch Trump. Sie verlangen von dem Republikaner und seinem Team eine sofortige Unterlassung.

O'Connor ist nicht die erste Musikerin, deren Musik ohne Einverständnis von Trump verwendet wurde. Auch Rihanna, Neil Young, Linkin Park, Tom Petty und Steven Tyler von Aerosmith haben bereits verärgert auf Trumps Nutzung ihrer Musik reagiert. Zuletzt wollte Johnny Marr, einst Gitarrist von The Smiths, verhindern, dass Trump die Songs seiner ehemaligen Band nutzt. (red, 5.3.2024)