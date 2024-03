Sophie Karmasin ist vergangenes Jahr wegen illegaler Absprachen verurteilt worden. Am Mittwoch soll es eine letztinstanzliche Entscheidung geben

Mit dem erstinstanzlichen Urteil war niemand zufrieden – weder Karmasin (links) noch die Staatsanwaltschaft (rechts). APA/GEORG HOCHMUTH

Der große Festsaal des Justizpalastes ist reserviert, man rechnet mit einem enormen Medienandrang. Große Verhandlungen sind am Obersten Gerichtshof (OGH) nicht alltäglich – und schon gar nicht in jener Besetzung, wie sie am Mittwoch auf dem Programm steht.

Erwartet wird Sophie Karmasin, die ehemalige Familienministerin in der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das Straflandesgericht Wien hat Karmasin im Mai 2023 wegen verbotener Absprachen verurteilt – nicht rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten. In einem weiteren Anklagepunkt wegen Betrugs wurde sie freigesprochen, weil sie zu Unrecht bezogene Gehälter zurückbezahlt habe.

Sowohl Karmasin als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beriefen gegen diese Entscheidung. Am Mittwoch will der Oberste Gerichtshof öffentlich über den Fall verhandeln und ein letztinstanzliches Urteil fällen.

Schuldspruch und Freispruch

Die Vorwürfe gegen Karmasin rühren aus ihrer Zeit als Meinungsforscherin her. Ihre Berufskollegen Sabine Beinschab, mittlerweile Kronzeugin der WKStA, hatte sie schwer belastet. Beinschab und eine weitere Demoskopin sollen für Karmasin Scheinangebote an das Sportministerium gelegt haben, damit Karmasin als Bestbieterin erscheint. Dem Argument, dass das Ministerium gar nicht weitere Angebote hätte einholen müssen, erteilte das Gericht eine Absage und verurteilte Karmasin. Ein mitangeklagter Beamter aus dem Sportministerium wurde dagegen freigesprochen.

Keinen Grund für einen Strafe sah das Gericht beim zweiten Anklagepunkt gegen Karmasin, in dem ihr Betrug vorgeworfen wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr zur Last gelegt, dass sie nach ihrer Ministerinnentätigkeit eine Gehaltsfortzahlung bezog, obwohl sie bereits wieder beruflich tätig gewesen sei. Der Richter sah zwar einen "Betrug so eindeutig, wie wir ihn hier selten haben". Karmasin habe aber "tätige Reue" geübt, weil sie das Geld rechtzeitig wieder zurückbezahlt habe.

Berufung von beiden Seiten

Nach dem Urteil legten sowohl die WKStA als auch Karmasins Strafverteidiger Berufung beziehungsweise Nichtigkeitsbeschwerde ein. Die Staatsanwaltschaft will Karmasin auch wegen des Vorwurfs des Betrugs verurteilt wissen. Die Verteidigung will einen Freispruch in allen Anklagepunkten.

Am Obersten Gerichtshof werden nun beide Seiten ihre Anträge vorbringen; auch die Angeklagten sollen noch einmal zu Wort kommen. Am Ende der Verhandlung wird sich der zuständige Senat zu Beratungen zurückziehen und am Nachmittag voraussichtlich ein Urteil fällen.

Weitere Verfahren offen

Karmasin droht abseits des aktuellen Verfahrens weiteres juristisches Ungemach. In der Umfragencausa wird weiter gegen sie ermittelt. Die WKStA wirft Karmasin vor, eine entscheidende Rolle in einem angeblichen Deal zwischen dem Team von Sebastian Kurz und der Mediengruppe Österreich gespielt zu haben. Karmasin bestreitet auch das, und es gilt die Unschuldsvermutung. (Jakob Pflügl, 6.3.2024)