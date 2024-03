Geräucherte Schwarzwurzel, eingelegte Kornelkirschen und Stosuppe werden zuhause selten, naja: nie, serviert. Unsere Kritiker haben sich trotzdem tapfer durchprobiert, auch wenn es ihnen stellenweise grauste. Katharina Gossow

Der Sternekoch

Seit zehn Jahren darf sich das Tian in Wien mit einem Michelin-Stern schmücken – und das als eines der wenigen rein vegetarischen Restaurants weltweit. Paul Ivić kitzelt sämtliche Aromen aus Gemüse heraus und kreiert überraschende wie vielfältige Geschmackserlebnisse. Die Küche ist auf Erwachsene ausgerichtet, doch ab und zu sind auch Kinder im Tian, die das Menü probieren. Aber manchmal wird für sie auch etwas anderes gekocht. Das kennt Ivić, Vater von zwei Kindern, von zu Hause nur zu gut: "Meine Tochter ist gnadenlos._Da kommt schon mal der Spruch: Papa, kannst du das heute bitte besser machen?"

Sternekoch Paul Ivić: "Ich muss lachen. In einigen Aussagen seh' ich mich nämlich als Kind wieder: richtig brutal ehrlich." Katharina Gossow

Letztes Jahr schickten wir Kinder zu Mraz und Sohn, um Haubenküche zu bewerten. Diesmal probiert sich eine neue Runde "kleinen Cortis" durch das Tian-Menü. Wenig überraschend findet Ivić die Reaktionen der Kids. "Ich muss lachen. In einigen Aussagen seh ich mich nämlich als Kind wieder: richtig brutal ehrlich."

Die Kritiker

Lily (9), Nico (11) und Konrad (9) schwanken zwischen Skepsis und Neugier. Aussagen wie "Ich habe gleich bereut, hierhergekommen zu sein!" oder "Es ist nicht gut, es ist nicht mittel, es ist einfach nur ekelhaft", lassen nicht lange auf sich warten. Katharina Gossow

Konrad (9), Lily (9) und ihr Bruder Nico (11) testen sich durch die gemüsige Sterneküche des Tian. Konrad hasst Gemüse und liebt Eiernudeln, Lily kostet und mag nach eigenen Aussagen alles, aber am liebsten Spaghetti Bolognese. Nico wäre gerne woanders, denn sein Lieblingsessen ist Fleisch. Sorry Nico, da bist du hier leider an der falschen Adresse!

Geschichtete Steckrübe mit Walnusspraliné, Birne und Steckrübenmole

Erster Gang: Geschichtete Steckrübe mit Walnusspraliné, Birne und Steckrübenmole Katharina Gossow

Konrad: Sieht aus wie Käselasagne in Pizzaform! Muss man eigentlich alles aufessen? Oben ist etwas Hartes. Ich würde sagen, das ist Speck. Aber es gibt ja kein Fleisch. Ich kann nicht sagen, was es ist. Das Weiße schmeckt wie Melone. Das find ich gut, aber sonst ist das Essen so mittel.

Lily: Es riecht ein bisschen salzig. Wie ein Gebäck mit Gewürz drauf. Es schmeckt eigentlich nur salzig. Zu salzig.

"Bei der Sauce weiß ich nicht, was das sein soll." Katharina Gossow

Nico: Das Essen sieht wie Käse aus. Die Sauce dazwischen schaut nach Fleisch aus, aber das wird es wohl nicht sein. Es schmeckt tomatig und leicht bitter. Oh, das ist sehr salzig. Bei der Sauce weiß ich nicht, was das sein soll. Mir ist das zu würzig, mir schmeckt es nicht. Im Nachhinein ist es ein bisschen scharf, das mag ich nicht.

Brot mit Rohmilchbutter, geräucherte Schwarzwurzel, eingelegte Kornelkirschen und Stosuppe

Zweiter Gang: Brot mit Rohmilchbutter, geräucherte Schwarzwurzel, eingelegte Kornelkirschen und Stosuppe Katharina Gossow

Konrad: Ich ahne nichts Gutes. Ist das heiße Milch? Was soll das sein? Das riecht schlecht. Ich habe gleich bereut, dass ich hierhergekommen bin. Alles austrinken würde ich nicht. Die gelben Scheiben, die gehen.

Lily: Die Suppe sieht aus wie geschmolzene Butter. Schmeckt mir aber nicht, das ist nicht meins. Die gelben Scheiben sind ganz weich. Es riecht wie bei der Oma, wenn die was isst. Das Knäckebrot schmeckt nach gar nichts. Mich erinnern die Beeren an Marmelade. Ich find’s ­lecker. Der Aufstrich schmeckt nach Vergiftung.

Nico: Hm, die Suppe ist mir zu dickflüssig. Das mag ich nicht. Das Gelbe riecht nach Schinken, obwohl es kein_Fleisch gibt. Den Geschmack des Aufstrichs kann ich nicht beschreiben. Das Brot ist noch das Beste vom Gang.

Fisser-Gerstencreme, Winterkohl, Bergamottenschaum und Grünkohlsaft mit Physalis-Kombucha

Dritter Gang: Fisser-Gerstencreme, Winterkohl, Bergamottenschaum und Grünkohlsaft mit Physalis-Kombucha Katharina Gossow

Konrad: Das ist eine SMS, Salat mit Sauce. Aufessen würde ich das nicht, es ist zu salzig und bitter. Ich bin froh, wenn der Gang vorbei ist. Wenn wir was Schlechtes sagen, dann wollen sie uns mit dem Getränk vergiften, damit das nicht veröffentlicht wird. Nase zu und trinken. Ich glaube, es ist doch kein Gift. Gift würde man rausschmecken.

"Ich mag den Salat" Katharina Gossow

Lily: Der Salat schaut verbrannt aus. Er erinnert mich irgendwie an Chips. Das Cremige schmeckt wie die Suppe vorher. Die finde ich, hmm, so ein bisschen schlecht. Aber ich mag den Salat. Das Getränk riecht intensiv und schmeckt säuerlich.

Nico: Ist das eine Cremesuppe? Jedenfalls schmeckt es sehr salzig. Das ist wahrscheinlich Absicht, damit die Leute mehr trinken. Daheim würd’s das nicht geben, meine Eltern wissen, dass ich das nicht esse.

Sonnenblumenkernravioli mit Champignonfüllung und geräucherter Champignonsauce

Vierter Gang: Sonnenblumenkernravioli mit Champignonfüllung und geräucherter Champignonsauce Katharina Gossow

"So was würde ich nie wieder im Leben anrühren" Katharina Gossow

Konrad: Kommt jetzt Brot? Sonst wird’s mir nicht schmecken. Ich finde, es riecht nach Spaghetti Carbonara. Wäh, da unten ist etwas Komisches. Wäh, das sieht so ekelhaft aus. Pfui Teufel! Lily und Nico sollen zuerst kosten. Bäh, bäh, bäh! Der Nachgeschmack ist ekelhaft. So was würde ich nie wieder in meinem Leben anrühren. Es ist nicht gut, es ist nicht mittel, es ist einfach nur ekelhaft! Ich seh schon die Überschrift: Konrad bekommt Kotzanfall.

Lily: Die Füllung schmeckt mir zu viel nach Gemüse. Wie komisches Gemüse. Die Sauce mag ich, die ist ein bisschen pilzig.

Nico: Die Saucen sehen hier immer gleich aus. Oh Gott. Ich möchte das nicht probieren. *würgt und spuckt aus* Es schmeckt schwammerl­mäßig. Das ist bisher das schlechteste Essen. Das schmeckt mir nicht.

Cheesecake-Cakepops und Chuncho-Schokoladenmousse mit Dirndlsorbet

Fünfter Gang: Cheesecake-Cakepops und Chuncho-Schokoladenmousse mit Dirndlsorbet Katharina Gossow

Konrad: Der Cakepop ist lecker! Die Schokolade drumherum ist fruchtig. Davon könnte ich noch einen Lastwagen voll essen. Für mich reicht es jetzt aber.

Lily: Das schmeckt mir am besten. Ich hätte gerne noch einen Cakepop. Der Schaum schmeckt sehr sauer. Am liebsten hätte ich jetzt gerne einen Banana Split.

Der Cakepop kam von allen Gängen am besten an. Katharina Gossow

Nico: Ich beiß nicht in den Cakepop rein. Ich habe schon von außen gekostet, das schmeckt mir nicht. Glaube, da ist schon wieder irgendwo Gemüse versteckt. Das Schokomousse schmeckt man eigentlich nicht. Ich hab nur die Hälfte probiert, aber ein paar Sachen von dem Teller würde ich wahrscheinlich essen. Ich bin nicht so der Nachspeisenfan. (RONDO, Kevin Recher, 12.3.2024)