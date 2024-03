Wien – 41,8 Prozent monatliche Online-Reichweite bescheinigt die Österreichische Web-Analyse (ÖWA) dem STANDARD als Dachangebot im vierten Quartal 2023. Das entspricht durchschnittlich 2.954.634 Millionen Unique Usern in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023.

Die Österreichische Web-Analyse misst monatliche Zugriffszahlen. Jedes Quartal weist sie auch Online-Reichweiten, bezogen auf die Internetnutzerinnen und -nutzer in Österreich, aus.

6,34 Millionen Österreicher und Österreicherinnen nutzen im vierten Quartal 2023 die Angebote der ÖWA in einem durchschnittlichen Monat. Das entspricht einer Reichweite von 89,6 Prozent aller Internetnutzer in Österreich ab 14 Jahren. 3,02 Millionen Userinnen und User nutzten die Angebote via Desktop und 5,36 Millionen mobil, was einer Reichweite von 75,8 Prozent entspricht.

Mit 5.224.000 Unique Usern und einer Reichweite von 73,9 Prozent pro Monat liegt das ORF.at-Network bei den Online-Angeboten an erster Stelle, gefolgt vom Willhaben-Dachangebot (4.034.000 Unique User, 57 Prozent Reichweite) und dem Dachangebot von heute.at (3.497.000 Unique User, 49,4 Prozent Reichweite).

Die Reichweiten der Dachangebote laut ÖWA im vierten Quartal 2023:

Einzelangebote sind in der ÖWA als einzelne URLs definiert, Dachangebote rechnen andere URLs desselben Medienhauses mit ein. Bei den Zahlen für Einzelangebote pro Monat liegt ORF.at (5.028.000 Unique User, 71,1 Prozent Reichweite) vor willhaben.at (4.034.000 Unique User, 57 Prozent Reichweite) und heute.at (3.497.000 Unique User, 49,4 Prozent Reichweite).

(red, 5.3.2024)