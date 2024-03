Am Freitag ist bei der AUA eine Betriebsversammlung geplant. APA/ROBERT JAEGER

Wien/Schwechat – Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Flugausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag geplanten Betriebsversammlung des fliegenden Personals streicht die AUA an diesem Tag 150 Flüge, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte.

Die Airline geht auch rechtlich gegen die Betriebsversammlung vor. Am Ausfall der betroffenen Verbindungen ändert das nichts mehr, sie wurden bereits aus dem System genommen. Weitere kurzfristige Anpassungen im Flugplan seien möglich.

Klage auf Unterlassung

Wie die AUA der APA erklärte, klage man auf Unterlassung. Auch eine einstweilige Verfügung wurde beim Landesgericht Korneuburg eingebracht, wie zuerst "Kurier" und "Kronen Zeitung" berichteten.

Die AUA-Führung hält die Betriebsversammlung für nicht rechtens: "Laut Gesetz ist der Hauptgrund für eine Betriebsversammlung die Information des Betriebsrates an die Arbeitnehmer:innen. Aus Sicht des Unternehmens kann es keine nennenswerten Neuigkeiten zwischen der letzten Betriebsversammlung am 1. März und am 8. März geben, zumal die Versammlung bereits am 1. März angekündigt wurde."

Stockende Kollektivvertragsverhandlungen

Grund für die Flugstreichungen sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Es geht um den Kollektivvertrag für Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Die Gewerkschaft fordert nach einem guten wirtschaftlichen Jahr für die Luftfahrtbranche und einer kräftigen Anhebung der Ticketpreise, dass auch die Beschäftigten in Form von guten Gehaltserhöhungen profitieren.

Schon vergangenen Freitag waren wegen Betriebsversammlungen und eines spontanen Warnstreiks knapp 140 Flüge ausgefallen. Vor den kommenden Versammlungen seien weitere KV-Gespräche angesetzt, hieß es am Dienstag aus der Gewerkschaft Vida. (APA, 5.3.2024)

Lufthansa rechnet mit massiven Flugausfällen

Von den Streiks des Bodenpersonals bei der Konzernmutter Lufthansa in Deutschland am Donnerstag ist die AUA nicht betroffen. Die Flüge finden den Angaben zufolge planmäßig statt. Die Lufthansa rechnet indes während des zweitägigen Warnstreiks mit massiven Flugausfällen vor allem an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Am Donnerstag und am Freitag werden jeweils rund 1.000 Flüge ausfallen und jeweils rund 100.000 Passagiere betroffen sein, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Frankfurt sagte. Nach aktuellem Stand sind am Donnerstag vier Flüge Wien-München vom Streik betroffen, teilte der Flughafen Wien auf Anfrage der APA mit.

Die Lufthansa bemühe sich jedoch, zehn bis 20 Prozent des ursprünglichen Flugplans darzustellen. In den Flugplänen seien die Streichungen bereits berücksichtigt. Die Gewerkschaft Verdi hatte das gesamte Bodenpersonal zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Es ist bereits die fünfte Warnstreikwelle in dem Tarifkonflikt und die dritte mit direkten Auswirkungen auf die Passagiere. (APA, red, 5.3.2024)