In Kürze tritt der Digital Markets Act in Kraft, er soll es Apple, Google, Amazon und Co erschweren, kleinere Konkurrenz mit ihrer Marktmacht zu erdrücken

Frage: Was ist der Digital Markets Act?

Antwort: Der Digital Markets Act, kurz DMA, versteht sich als Ergänzung zu bestehenden europäischen Wettbewerbsregeln für den europäischen Binnenmarkt. Hauptsächlich wird damit darauf abgezielt, die Marktmacht großer Techkonzerne einzugrenzen und unfairen Geschäftspraktiken einen Riegel vorzuschieben. Damit möchte man, insbesondere im Sinne kleinerer Player, den freien Wettbewerb stärken. Der bedeutendste Hebel dafür ist die Definition von marktmächtigen Firmen als "Gatekeeper" und großen Plattformen, Diensten und Softwareprodukten als "Core Platform Services".

Frage: Wann tritt der Digital Markets Act in Kraft?

Antwort: Am 7. März um 23.59 Uhr beginnt der DMA zu wirken.

Frage: Was sind "Gatekeeper"?

Antwort: Die EU-Kommission sieht drei Kriterien, nach denen ein Unternehmen als "Gatekeeper" eingestuft werden kann. Erstens: eine Firma, die in mehreren EU-Ländern aktiv ist, sich in einer wirtschaftlich starken Lage befindet und "signifikanten Einfluss" auf den Markt hat. Zweitens: ein Unternehmen, das eine starke Position als "Vermittler" hat. Darunter werden Dienste und Plattformen verstanden, die eine große Nutzerbasis mit zahlreichen Unternehmen verbinden. Der dritte Punkt zielt auf potenzielle Nachrücker ab, nämlich Firmen, die die Kriterien der ersten beiden Punkte in ihren letzten drei Bilanzjahren erfüllt haben. Eine Einstufung als Gatekeeper ist nur möglich, wenn das jeweilige Unternehmen zumindest einen "Core Platform Service" betreibt. Für diese Konzerne und Dienste gelten besondere Regeln.

Frage: Was sind "Core Platform Services"?

Antwort: Unter "Core Platform Services" versteht man Plattformen und Services, die von Gatekeepern angeboten werden und die erhebliche Reichweite bzw. großen Einfluss in ihrer Kategorie besitzen. Die Kategorien dafür sind breit aufgestellt. Sie umfassen Suchmaschinen, Social Networks, Messenger, Videosharing-Plattformen, digitale Assistenten, Browser, Cloud-Computing-Dienste, Onlinemarktplätze, Werbeservices und auch Betriebssysteme.

Frage: Welche Unternehmen gelten als Gatekeeper?

Antwort: Zurzeit sind sechs Firmen als Gatekeeper definiert. Nämlich der Google-Dachkonzern Alphabet, der E-Commerce-Riese Amazon, der iPhone-Hersteller Apple, Tiktok-Betreiber Bytedance, Meta (vormals Facebook Inc.) sowie Microsoft. Zwei Firmen haben basierend auf dem Kriterienkatalog außerdem eine Vorabmeldung übermittelt, da sie in näherer Zukunft ebenfalls Gatekeeper-Status erreichen könnten. Es handelt sich dabei um die Reiseplattform Booking sowie X, vormals bekannt als Twitter.

Frage: Welche Dienste gelten als "Core Platform Services"?

Antwort: Zum Start sind insgesamt 22 Dienste, Plattformen und Softwareprodukte als "Core Platform Services" eingestuft. Unter den Social Networks betrifft dies etwa Facebook, Instagram, Tiktok und Linkedin. Ebenso umfasst sind Googles Play Store, Apples App Store, Amazons Marketplace, die Browser Chrome und Safari, Googles Websuche, Youtube und die Betriebssysteme iOS, Android und Windows. Allerdings ist nicht jeder Dienst oder jedes Produkt eines Gatekeepers automatisch auch ein "Core Platform Service". Ausgenommen sind beispielsweise Microsofts Edge-Browser und Apples iMessage.

Frage: Welche Auflagen gelten für Gatekeeper und "Core Platform Services"?

Antwort: Der Digital Markets Act verlangt Interoperabilität, einfacheren Zugang für Dritte und Gleichstellung zwischen eigenen Services und jenen von Drittanbietern. Das bedeutet beispielsweise, dass Whatsapp es ermöglichen muss, auch Nachrichten mit anderen Messengern auszutauschen. Aus diesem Grund wurde eine Schnittstelle geschaffen, über welche anderen Apps diese Anbindung ermöglicht wird. Ebenso heißt es, dass Apple seine Nutzer nicht mehr dazu zwingen darf, Apps ausschließlich aus dem eigenen Store zu laden. Daher ermöglicht es der Hersteller nun, auch den Zugang zu anderen Stores auf iOS-Geräten einzurichten. Das gilt allerdings nur für europäische Nutzer. Mindestens drei Anbieter – Mobivention, MacPaw und Epic – sind auch schon auf dem Sprung dazu. Google integriert in Android einen neuen Auswahldialog, in dem man neben der bevorzugten Websuche künftig auch die Wahl zwischen verschiedenen Browsern als Standardsurftool für das eigene System hat. Auch beim digitalen Bezahlen ändert sich etwas. Google, Apple und Co dürfen Nutzer nicht mehr zu bestimmten Bezahldiensten zwingen, sondern müssen hier auch andere Dienstleister zulassen, dürfen von diesen allerdings Gebühren einheben.

Frage: Was geschieht, wenn Konzerne gegen den DMA verstoßen?

Antwort: Vorgesehen sind neben Verwarnungen mitunter heftige Geldbußen. Einmalige Verletzungen des DMA können mit bis zu zehn Prozent des weltweiten jährlichen Umsatzes geahndet werden. Bei Wiederholungstätern steigt das Strafmaß auf bis zu 20 Prozent. Zudem gibt es periodische Strafen, wenn ein Fehlverhalten nicht abgestellt wird. Diese können bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen täglichen Umsatzes umfassen. Gibt es den Verdacht auf systematische Verletzungen, so kommt es zu einem Untersuchungsverfahren. Bestätigt sich die Vermutung, so sind an der Schwere des Vergehens gemessen "proportionale Strafen" finanzieller Natur vorgesehen. Im Extremfall kann es aber auch zu Eingriffen ins Unternehmen kommen. Als Beispiel genannt wird etwa die Vorgabe, einen Geschäftsbereich abzustoßen.

Frage: Welche Kritik gibt es am DMA?

Antwort: Es bleibt abzuwarten, ob der Digital Markets Act wirklich in allen Bereichen den gewünschten Effekt erzielt und kleineren Playern bessere Wettbewerbschancen bringt. Christian Kroll, Gründer der alternativen Suchmaschine Ecosia, äußert etwa gegenüber der "Financial Times" die Befürchtung, dass die Auflagen nicht weit genug gehen und am Ende Unternehmen wie seinem sogar mehr schaden als nützen könnten. Er beruft sich darauf, dass seiner Erfahrung nach der Auswahlbildschirm für die Standardsuchmaschine unter Android die Gewohnheiten von Usern eher verstärkt denn bricht. Zumindest solange Google sein eigenes Angebot hier ebenfalls gleichwertig platzieren kann. Aber auch von Streaminganbietern und Reiseportalen kommt bereits Kritik, dass die Gatekeeper bei der Erfüllung des DMA die Intention desselben ignorieren und gerade noch zulässige Minimallösungen anstreben. Die "Financial Times" zitiert auch einen Vertreter eines nicht genannten großen Tech-Investors. Dort rechnet man auch nur mit geringem Impact und wenig Einfluss auf das weitere Verhalten der Gatekeeper. Die Konzerne seien gut geübt darin, Wege zu finden, um derlei Regeln ganz oder großteils legal zu umgehen. Für notorisch unterfinanzierte Regierungsbehörden und Marktwächter sei es schwer, hier mitzuhalten. (gpi, 7.3.2024)