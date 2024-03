EPA/FEHIM DEMIR

Wien – Nach dem kürzlich bekanntgewordenen Missbrauchsskandal unter teils strafunmündigen Jugendlichen in Wien hat Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bekräftigt, dass man unter anderen Punkten auch über eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters reden müsse. "Ich erlaube mir, trotz gewisser Sachkenntnis (als Ex-Richterin, Anm.), keine abschließende Beurteilung vor Einbindung aller Stakeholder", sagte sie in Richtung Experten, die die Überlegung bereits kritisierten.

"Ich kenne es aus meiner früheren Tätigkeit als Richterin, dass man manchmal gar nix tun kann", sagte Edtstadler. "Es braucht ein Bündel an Maßnahmen." Dabei gehöre auch die Absenkung des Strafalters überlegt. "Wir schauen uns verschiedene Modelle an und reden mit denen, die mit solchen Fällen zu tun haben, und das sind die Polizisten." Die Ministerin stört sich daran, dass "reflexartig, bei der Einleitung von Schritten, sofort eine Ablehnung kommt".

Vergleich mit anderen europäischen Ländern

Edtstadler sprach am Rande einer Pressekonferenz in Wien von einem "zutiefst schockierenden Fall". Daher werde mit dem Innenminister eine Verschärfung des Jugendstrafrechts angedacht. "Nach so einem Verbrechen kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, daher arbeiten wir Vorschläge aus, wie man in Zukunft mit derartigen Fällen umgehen kann."

Immer wieder verübten unter 14-Jährige schwere Verbrechen, so Edtstadler. In manchen Ländern Europas liege die Strafmündigkeit unter dem Alter, das in Österreich gilt. Aufgezählt wurden von der Ministerin Irland (13), Großbritannien (13) und die Schweiz (zehn Jahre).

Gewaltvideos brauchen Warnhinweise

Edtstadler betonte aber, dass es nicht nur um das Alter gehe: "Die Strafmündigkeit ist das eine." Aber beispielsweise im Internet gebe es "frei zugängliche Gewaltvideos, die keine Warnhinweise haben". Also brauche es einen "gesamtheitlichen Zugang und Überlegungen, wie wir dem entgegenwirken, mehr Transparenz schaffen, die Eltern einbeziehen". Dazu stehe man mit einem Kanon aus Expertinnen und Experten in Kontakt und werde auch informieren, wenn es Treffen oder Ergebnisse gebe.

Dass die 17 Wiener Tatverdächtigen auf freiem Fuß sind, sogar jene Mitglieder dieser "Multikulti-Bande", die älter als 14 Jahre sind, "das versteht kein Mensch", meinte am Dienstag FPÖ-Chef Herbert Kickl. Damit führe sich die Strafjustiz selbst ad absurdum. Das Opfer müsse nun damit rechnen, ihren mutmaßlichen Peinigern jederzeit begegnen zu können, und die Familie habe sogar Angst vor deren Rache. Er erneuerte seine Forderung nach einer Herabsetzung der Straf- und Deliktsfähigkeit auf unter 14 Jahre. (APA, 5.3.2024)