Die Salzburger Festspiele gelten als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst. APA/BARBARA GINDL

Für die Intendanz der Salzburger Festspiele ab 1. Oktober 2026 haben sich acht Kandidatinnen und Kandidaten beworben. Das sagte der diesjährige Kuratoriumsvorsitzende Hans Scharfetter am Dienstag auf APA-Anfrage. Ob sich unter den acht Bewerbern auch der aktuelle Intendant Markus Hinterhäuser befindet, beantwortete Scharfetter mit Hinweis auf strenge Vertraulichkeit nicht. Hinterhäuser lehnte im Telefonat mit der APA eine Information darüber, ob er sich beworben habe, ab.

"Unter den acht Bewerbern sind sieben Männer und eine Frau. Drei Interessenten kommen aus dem Inland, die übrigen fünf aus dem europäischen Ausland", sagte der Kuratoriumsvorsitzende. Die Bewerbungen würden nun zunächst geprüft, ob die ausgeschriebenen Kriterien erfüllt werden, danach werde man die Bewerber zu einem Hearing einladen, um sie kennenzulernen. Scharfetter geht davon aus, dass alle die Kriterien erfüllen. Das Hearing werde ungefähr Anfang April stattfinden. Die Entscheidung im Kuratorium soll nach seinen Vorstellungen noch im Lauf des April fallen.

Befristet auf fünf Jahre

In der Ausschreibung des Kuratoriums der Salzburger Festspiele wurde eine Intendantin oder ein Intendant "auf längstens fünf Jahre" gesucht, die "fundierte Erfahrung in der künstlerischen Führung eines Kulturbetriebs vergleichbarer Größe und Komplexität", "Erfahrung in der Spielplangestaltung auf der Grundlage eines eigenständigen künstlerischen Gesamtkonzepts", "Kenntnis des österreichischen und internationalen Kulturlebens und dessen organisatorischen Umfeldes, idealerweise vertraut mit den konkreten Konstellationen der Salzburger Festspiele" und die "Fähigkeit zur innovativen und kreativen Programmgestaltung" mitbringt. "Soziale Kompetenz, ausgeprägte kommunikative Fähigkeit, Durchsetzungs-und Umsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick und Fremdsprachenkenntnisse" werden vorausgesetzt.

Markus Hinterhäuser ist seit Oktober 2016 künstlerischer Leiter der Festspiele. Im Mai 2019 wurde sein Vertrag vom Kuratorium bis einschließlich September 2026 verlängert. Der Intendant ist Mitglied des Direktoriums und "im Einvernehmen mit den weiteren Mitgliedern für die Führung der Geschäfte des Salzburger Festspielfonds gemäß Geschäftsordnung in künstlerischer, kaufmännischer und organisatorischer Hinsicht verantwortlich", hieß es in der Ausschreibung, die bis gestern, den 4. März, lief. Wie schon während der Ausschreibung sieht Hinterhäuser auch im nun laufenden Findungsprozess keine Veranlassung, sich in der Öffentlichkeit zu deklarieren, ob er eine weitere Verlängerung seines Vertrags anstrebe oder nicht, erklärte der Intendant am Dienstagmittag auf APA-Nachfrage. (APA, 5.3.2024)