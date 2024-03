19.40 REPORTAGE

Re: Sportschützen unter Druck Unter den Tätern bei Terroranschlägen, Amokläufen oder Morden finden sich immer wieder auch Sportschützen, die ihre Taten mit legal erworbenen Waffen begehen. Die Forderung nach schärferen Waffengesetzen wird denn lauter. Bis 20.15, Arte

20.15 EMANZIPATIONSDRAMA

Suffragette – Taten statt Worte (GB/F 2015, ­Sarah Gavron) Eine junge Arbeiterin, formidabel verkörpert von Carey Mulligan, schlägt sich im London der 1910er-Jahre unter miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen durch. Mit der an Fahrt gewinnenden Frauenbewegung findet sie schrittweise einen Weg zur Selbstbestimmung. Meryl Streep beeindruckt in dem differenzierten Drama mit einem Kurzauftritt als Suffragetten-Leitfigur Emmeline Pankhurst. Bis 21.55, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Toni Polster – Abseits des Strafraums Am 10. März feiert Ex-Fußballer Toni Polster seinen 60. Geburtstag. Der ORF widmet dem "scheenan Buam" aus diesem Anlass eine Dokumentation – samt Begegnung mit Kabarettist Alex Kristan. Bis 21.25, ORF 1

Gibt Abendschulunterricht im ländlichen Montana: Kristen Stewart in "Certain Women", Arte, 21.55 Uhr. Foto: Sony Pictures

21.55 DRAMA

Certain Women (USA 2016, Kelly Reichardt) In drei fein beobachteten Geschichten erzählt US-Filmemacherin Kelly Reichardt (Old Joy) von vier Frauen im ländlichen Montana, die auf unterschiedliche Weise um ihren Platz im Leben kämpfen. Mit Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart und Lily Gladstone. Bis 23.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Frauenrechte – Mein Körper, meine Entscheidung Nach wie vor gibt es auch in Europa Länder, in denen Frauen der Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft verwehrt ist oder schwer gemacht wird. Gezeigt werden Beispiele aus Polen, Malta und Italien, wo private Vereine und mutige Ärztinnen Frauen in Not helfen und dabei ein hohes Risiko eingehen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Fokus Europa Themen sind künstliche Intelligenz, die Europaparlament-Wahl und die Beziehungen zwischen der EU und Israel. Im Studio zu Gast ist Florian Tursky, Staats­sekretär für Digitalisierung. Bis 23.35, ORF 2

23.20 COMICVERFILUNG

Batman Begins (USA/GB 2005, Christopher ­Nolan) Regisseur Christopher Nolan (Memento) erzählt, wie aus dem Milliardär Bruce Wayne der Mann mit dem Fledermauskostüm wurde. In der Titelrolle überzeugt Christian Bale. Bis 2.00, Kabel eins

23.40 DOKUMENTATION

Zeichnen aus Protest Die syrische Karikaturistin Amany Al-Ali. Bis 0.40, Arte

0.55 COMING OF AGE

Lady Bird (USA 2017, Greta Gerwig) Die 17-jährige, künstlerisch ambitionierte Christine, genannt Lady Bird, versucht sich im Schatten ihrer Mutter zu definieren und ihrer Heimatstadt Sacramento zu entkommen. Das feine Regiedebüt von Greta Gerwig (Barbie) mit einer großartigen Saoirse Ronan in der Titelrolle. Bis 2.25, ORF 1