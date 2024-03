Die Nintendo Switch ist die zweitmeistverkaufte Konsole Nintendos mit über 139 Millionen Einheiten. REUTERS/ANDREW KELLY

Berichten zufolge ist Tropic Haze, der Softwareentwickler hinter dem beliebten Nintendo-Switch-Emulator Yuzu, einen gerichtlichen Vergleich mit dem japanischen Spielekonzern Nintendo eingegangen. Nintendo warf dem Entwicklerteam vor, mit der Veröffentlichung von Yuzu den Markt der Spielepiraterie zu befeuern und den Kopierschutz von Nintendos Spielen zu verletzen. "Ohne die Entschlüsselung der Verschlüsselung von Nintendo durch Yuzu könnten nichtautorisierte Kopien von Spielen nicht auf PCs oder Android-Geräten abgespielt werden", schrieb das Unternehmen in seiner Klage. Sie beschrieben Yuzu als "Software, die in erster Linie zur Umgehung technischer Schutzmaßnahmen entwickelt wurde".

Yuzu wurde 2018 als kostenlose Open-Source Software für Windows-, Linux- und Android-Plattformen veröffentlicht. Wie auch andere online erhältliche Emulatoren kann Yuzu eigentlich kopiergeschützte Spiele wie auf originaler Hardware abspielen. Im Fall von Yuzu handelt es sich dabei oft um die Kassenschlager Nintendos wie etwa "Zelda: Breath of the Wild" oder die neusten Abenteuer eines gewissen italienischen Installateurs. Anders als bei vielen Emulatoren, die sich mit Anzeigefehlern oder nicht richtig funktionierenden Spielen herumschlagen mussten, konnte Yuzu die Spiele auf einer Ebene mit der echten Konsole darstellen. Zwar gab es einige wenige Bugs, trotzdem konnte in manchen Aspekten, zum Beispiel der Auflösung, der Emulator sogar die Anzeigefähigkeiten der Switch schlagen.

Millionen-Dollar-Strafe und sofortige Beendigung des Betriebs

Zusätzlich zu den 2,5 Millionen Dollar, die das Entwicklerteam im Zuge des Prozessvergleichs an Nintendo überweisen muss, haben sie sich im "Exhibit A"-Teil des Vergleichs bereitwillig erklärt, ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung zu stoppen. "Das Unternehmen muss dauerhaft davon Abstand nehmen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die mit dem Anbieten, Vermarkten, Verteilen oder Handeln des Yuzu-Emulators oder ähnlicher Software zusammenhängen, die die technischen Schutzmaßnahmen von Nintendo umgeht", schreibt das Unternehmen in der Aussendung.

Obwohl Piraterie sicherlich der Hauptgrund für die Benutzung von Emulatoren ist, spielen diese Programme eine mehr als wichtige Rolle in der Archivierung von Videospielen und derartigen Medien. Dieser Aspekt macht die schnelle Kapitulation von Tropic Haze zu einem schlechten Vorzeichen für die Zukunft von Retrospielen. Ohne Emulatoren könnten Nintendo und andere Urheberrechtshalter ihre Spiele für zukünftige Generationen unspielbar und obsolet machen.

Dieses Gerichtsurteil wird höchstwahrscheinlich nicht das Ende Yuzus bedeuten. Nachdem das Programm seit Beginn in Open-Source-Manier entwickelt wurde, kann der gesamte Code des Programms noch immer auf der Website Github heruntergeladen werden. (gld, 5.3.2024)