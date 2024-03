Das nun entdeckte Fragment einer riesigen Ramses-Statue unweit der ägyptischen Stadt al-Minya. REUTERS/The Egyptian Ministry of Antiquities

Ein immenses Kunstwerk haben Archäologen in Ägypten zutage gefördert. Der untere Teil der zerstörten Skulptur wurde bereits vor Jahrzehnten ausgegraben, jetzt sind mit dem oberen Teil auch der Oberkörper und der Kopf von Ramses dem Großen wieder sichtbar. Der Brocken aus Kalkstein, der nun entdeckt wurde, ist ungefähr 3,8 Meter hoch, zusammen bilden die Teile eine sieben Meter große Statue.

Hinter dem erstaunlichen Fund steht eine ägyptisch-amerikanische archäologische Mission, die südlich der Stadt al-Minya Ausgrabungen durchführte. Das berichtete das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer. Die Skulptur zeigt den sitzenden Ramses II., einen der wichtigsten Herrscher des alten Ägyptens. Er regierte für 66 Jahre und ordnete den Bau bedeutender Monumente an, darunter der Tempel von Abu Simbel.

Die Skulptur zeigt ihn mit Doppelkrone und einem Kopfschmuck, den eine königliche Kobra ziert, sagte Bassem Jihad, Leiter des ägyptischen Teams der Mission. Darüber sieht man einen Teil einer Säule, auf der Hieroglyphen zu erkennen sind – Lobpreisungen des mächtigen Pharaos. Ramses der Große war der dritte Pharao der 19. Dynastie des Neuen Reichs im alten Ägypten. Antiken Quellen zufolge regierte er von 1279 bis 1213 v. Chr. Die Statue ist ebenfalls mehr als 3.200 Jahre alt, wie die Inschrift nahelegt.

Puzzle vervollständigt

Untersuchungen haben bestätigt, dass der obere Teil der Statue mit dem unteren Teil übereinstimmt, der 1930 von dem deutschen Archäologen Gunther Roeder entdeckt wurde, sagte Mostafa Waziri, Generalsekretär des ägyptischen Obersten Rates für Altertümer. Dort, wo die Statue gefunden wurde, befand sich einst die Provinzhauptstadt Chemenu, die auch den griechisch-lateinischen Namen Hermopolis Magna hatte, am Westufer des Nils. Roeder leitete dort bis 1939 die Ausgrabungen, von 1940 bis 1945 war er Direktor der ägyptischen Abteilung der Staatlichen Museen in Berlin und lehrte nach Kriegsende an der Universität Göttingen.

Fachleute haben bereits damit begonnen, den Steinblock zu reinigen und zu konservieren. Nun wird die Rekonstruktion der Statue vorbereitet – indem man ein Modell angefertigt, wie die Statue komplett aussähe, sagt Waziri. (red, 6.3.2024)