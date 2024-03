Liebe Leserin, lieber Leser,

die schnelle Datenübertragung per Licht, auch Li-Fi genannt, hat seit ihrer Vorstellung große Fortschritte gemacht. Unternehmen wie pureLifi haben bereits Equipment am Start, das Gigabit-Bandbreite im Nahinfrarot-Spektrum bietet. Und der erste fertige Standard, IEEE 802.11bb, sieht sogar zehn Mal höhere Bandbreiten vor. Und die Technologie bietet auch die Chance auf echtes "privates" WLAN. Bereits in den nächsten zwei Jahren dürfte Li-Fi im Alltag ankommen.

Und EuroNCAP, die Organisation die Autos in Europa per Crashtest auf ihre Sicherheit überprüft, hat den Kampf gegen Touchbedienung ausgerufen. Fahrzeuge, bei denen bestimmte Funktionen nicht mit einer klassischen Taste betätigt werden können, erhalten ab 2026 einen Punkteabzug.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Li-Fi: WLAN per Licht steht vor dem Durchbruch

Europäischer "Crashtester" fordert Comeback echter Tasten für Autos

"Du bist mein Geheimagent": Airforce-Mitarbeiter gab geheime Infos auf Dating-App weiter

Kara Swisher: Die Macht von Musk macht sie "nervös"

Elon Musk klagt OpenAI, doch um das Wohl der Menschheit geht es ihm dabei nicht

Forscher kreieren ersten KI-Wurm und warnen vor realer Bedrohung

Ehemalige Twitter-Führungskräfte klagen Elon Musk auf Abfindung