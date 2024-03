Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Daniel Scharinger / picturedesk.

Wiener Neustadt – Nach einem brutalen Messerangriff auf einen Taxifahrer im September 2023 in Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist ein 28-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll den 59-Jährigen durch eine Vielzahl an Stichen schwer verletzt haben, unter anderem wurde er wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Zudem wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Frage nach versuchtem Mord wurde von sieben der acht Geschworenen bejaht. Schuldig gesprochen wurde der Angeklagte auch - jeweils einstimmig - wegen schweren Raubes, Sachbeschädigung und wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Dem Opfer wurden 14.722 Euro zugesprochen. Mildernd wirkten sich bei der Strafbemessung der Versuch und das Geständnis aus. Erschwerend waren die "äußerst brutale und heimtückische Vorgehensweise" und das Zusammentreffen von zwei Verbrechen und zwei Vergehen, sagte die vorsitzende Richterin Birgit Borns. Weil die Verteidigung keine Erklärung abgab, ist das Urteil nicht rechtskräftig. (APA, 5.3.2024)