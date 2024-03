Erfolg für das Emirates-Team und Felix Großschartner (3.v.li). EPA/YOAN VALAT

Auxerre – Felix Großschartner hat mit seinem UAE Team Emirates das Mannschaftszeitfahren beim Traditions-Radrennen Paris-Nizza gewonnen. Der Oberösterreicher und seine Kollegen profitierten auch vom später einsetzenden Regen und siegten am Dienstag in Auxerre nach 26,9 Kilometern in 31:23 Minuten vor Jayco Alula (+0:15 Sek.) und EF Education (+0:20). Der US-Amerikaner Brandon McNulty vom siegreichen Emirates-Team übernahm das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Während die Großschartner-Mannschaft die Etappe noch im Trockenen zurücklegen konnte, machte den beiden Topfavoriten Remco Evenepoel und Primoz Roglic der Regen eine gute Zeit zunichte. Der Belgier Evenepoel musste sich mit seinem Team Soudal Quick-Step mit Rang vier (+22 Sek.) begnügen und liegt gesamt mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz acht. Roglic, Kapitän von Marco Haller bei Bora-hansgrohe, büßte mit der deutschen Mannschaft als Elfter 54 Sekunden ein und rangiert gesamt mit diesem Rückstand auf Platz 28.

Das Team Decathlon AG2R mit Felix Gall landete mit 39 Sekunden Rückstand auf Platz acht. In der Gesamtwertung ist Gall 24. (+42 Sek.), Großschartner (+3:41 Min.) und Haller (+8:30) nehmen die Plätzen 6 und 126 ein.

Am Mittwoch könnte es zu größeren Veränderungen in der Gesamtwertung kommen, wenn auf der vierten Etappe nach dem Start in Chalon-sur-Saone gleich sieben Bergprüfungen anstehen. Das Ziel liegt auf dem Mont Brouilly nach einem Anstieg von drei Kilometern mit durchschnittlich 7,6 Prozent Steigung.

Bei Tirreno - Adriatico gewann Jasper Philipsen die 2. Etappe. Der 26-jährige Belgier setzte sich nach 198 Kilometern in Follonica im Sprint vor seinem Landsmann Tim Merlier und dem Franzosen Axel Zingle durch. Patrick Gamper (Bora) kam mit dem Feld ins Ziel, Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) hatte 2:29 Minuten Rückstand. Juan Ayuso verteidigte seine Führung im Gesamtklassement mit Erfolg, der 21-jährige Spanier liegt weiterhin eine Sekunde vor dem Italiener Filippo Ganna. Der dänische Tour-de-France-Sieger und Favorit Jonas Vingegaard lauert 22 Sekunden hinter Ayuso. (APA/dpa, 5.3.2024)