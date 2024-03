Läuft wieder bei den Bayern. REUTERS/Angelika Warmuth

München – Harry Kane sei Dank! Bayern München hat seine letzte kleine Titelchance gewahrt und die Halbwertszeit von Trainer Thomas Tuchel noch einmal verlängert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang Lazio Rom im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League verdient 3:0 (1:0) und zog damit zum fünften Mal en suite in die Runde der letzten Acht ein. PSG gewann in San Sebastian gegen Real Sociedad mit 2:1 und kam mit dem Gesamtscore von 4:1 weiter. Die Stürmerstars Harry Kane (Bayern) und Kylian Mbappe (Paris) erzielten jeweils einen Doppelpack.

Kane (38.) und Bayernurgestein Thomas Müller (45.+2) machten die Hinspiel-Niederlage (0:1) schon vor der Pause wett. Kane (66.) sorgte mit seinem 33. Treffer im 33. Saison-Pflichtspiel schließlich dafür, dass das Horror-Szenario der ersten titellosen Münchner Spielzeit seit 2012 vorerst abgewendet werden konnte.

Neuer gleichauf mit Casillas

Kapitän Manuel Neuer stellte mit seiner 57. "weißen Weste" in der Königsklasse außerdem den Rekord der spanischen Legende Iker Casillas ein, für seine Bayern war der Sieg Gold wert: Von der UEFA gab es eine Prämie von weiteren 10,6 Millionen Euro, insgesamt haben die Bayern damit schon über 100 Millionen sicher.

Der zum Saisonende scheidende Tuchel sitzt nun vorerst wieder etwas sicherer auf der Bank und darf gespannt auf die Viertelfinal-Auslosung am 15. März (12.00 Uhr) in Nyon blicken. Dort ist sein Ex-Klub Paris ein möglicher Gegner. Die Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April.

Tuchel erhielt vor dem Anpfiff eine Jobgarantie - Stand jetzt. "Im Moment gibt es keine andere Meinung", sagte der neue Sportvorstand Max Eberl bei Prime Video auf die Frage, ob Tuchel selbst im Falle eines Ausscheidens bleiben dürfe.

Der Coach selbst war bemüht, den Fokus auf das wichtige Spiel zu lenken und warnte: Lazio werde seiner Elf die Tür "nie ganz" öffnen. Allerdings versteckte sich der Gast nicht, Matteo Guendouzi (5.) gab den ersten Torschuss der Partie ab.

Doch die Bayern drückten Lazio immer wieder tief in die eigene Hälfte und erspielten sich früh gute Chancen. Leroy Sane (6.), der nach überstandenen Leistenproblemen für Mathys Tel ins Team gerückt war, der quirlige Jamal Musiala (14.) und Kane (17.) scheiterten.

Danach gelang es den Römern ein ums andere Mal, die Münchner nach außen zu drängen, wo deren Angriffs-Elan oft verpuffte. Gefahr im Strafraum entstand so für längere Zeit nicht mehr - und das wurde beinahe bestraft, als der frühere Dortmunder Ciro Immobile (37.) völlig frei zum Abschluss kam. Der Kopfball des Hinspiel-Torschützen flog knapp vorbei.

Harry Kane per Kopf zum 1:0. IMAGO

Als die Bayern dann doch mal den Weg durch die Mitte fanden, lag der Ball kurz darauf im Tor: Lazio-Torwart Ivan Provedel machte bei Kanes unplatziertem Kopfball nach Müllers Ablage und einem verunglückten Schuss von Raphael Guerreiro keine gute Figur.

54. Müller-Treffer in der Königsklasse

Musiala (40.) verpasste das 2:0 knapp, das dann Müller gelang. Nach einer Ecke und der Volleyabnahme von Matthijs de Ligt, der Min-Jae Kim ersetzte, hielt er den Kopf hin und erzielte sein 54. Tor im 149. Champions-League-Spiel.

Thomas Müller war zum 2:0 zur Stelle. IMAGO/Eduard Martin

In der zweiten Halbzeit waren die Münchner vor allem auf Kontrolle bedacht und scheuten das letzte Risiko. Weil Lazio bald offener agieren musste, ergaben sich dennoch Möglichkeiten. Nach der Auswechslung des am rechten Knie verletzten Immobile nutzte Kane eine davon nach Sanes Zuspiel zur Entscheidung (66.). Der auffällige Müller (71.) traf noch den Pfosten, ehe er begleitet von lautem Applaus ausgewechselt wurde. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit für einen Kurzeinsatz bei den Bayern eingewechselt wurde ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer.

Zweimal Mbappe

In San Sebastian erhielten die Hoffnungen von Real Sociedad auf eine Aufholjagd gegen PSG schon früh einen Dämpfer. Mbappe zog im Sechzehner von der Torlinie nach innen und versenkte den Ball sehenswert im langen Eck (15.). In der 56. Minute besorgte der 25-Jährige mit einem Abschluss ins kurze Eck die Entscheidung. Für den Franzosen waren es die Champions-League-Treffer 45 und 46 in seinem 69. Auftritt in der "Königsklasse".

Mann des Spiels in San Sebastian: Kylian Mbappe. REUTERS/Vincent West

In der Schlussphase ließen es die Pariser ruhiger angehen. Real Sociedad kämpfte verbissen um das Ehrentor und wurde dafür in der 90. Minute belohnt. Mikel Merino zeichnete für den Endstand verantwortlich. (sid, APA, red, 5.3.2024)

Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Dienstag - Achtelfinal-Rückspiele:

FC Bayern München (Laimer ab 89.) - Lazio Rom 3:0 (2:0). Tore: Kane (38., 66.), Müller (45.+2). Hinspiel 0:1 - Bayern mit Gesamtscore von 3:1 im Viertelfinale

Real Sociedad - Paris Saint-Germain 1:2 (0:1). Tore: Merino (90.) bzw. Mbappe (15., 56.). Hinspiel 0:2 - PSG mit dem Gesamtscore von 4:1 im Viertelfinale