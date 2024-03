Der frühere – und jetzt um ein Comeback bemühte – US-Präsident Donald Trump weiß die Wählerschaft bei den Republikanern nach wie vor mit übergroßer Mehrheit hinter sich: Am Dienstag, dem "Super Tuesday" feierte er in zahlreichen US-Bundesstaaten deutliche Siege und kam so seinem Ziel, offiziell zum Kandidaten der Republikaner für die US-Präsidentshcaftswahl im kommenden November nominiert zu werden, deutlich näher. Er konnte sich gegen seine parteiinterne Kontrahentin Nikki Haley in fast allen Staaten durchsetzen, in denen diesmal abgestimmt wurde. Besonders wichtige Siege feierte Trump in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Texas, Kalifornien und Virginia. Mit einem knappen Sieg im kleinen Ostküstenstaat Vermont konnte Haley, frühere UN-Botschafterin der USA, immerhin einen Achtungserfolg für sich verbuchen. Bei den Demokraten fuhr Amtsinhaber Joe Biden wie erwartet haushohe Siege ein – die Auszählung war Mittwochfrüh (MItteleuropäische Zeit) noch im Gange.

In der Nacht zum Mittwoch konnte Donald Trump sein sattsam bekanntes Siegerlächeln aufsetzen. AFP/CHANDAN KHANNA

Schmerzlich für Haley war vor allem die klare Niederlage in Virginia, dem einzig größeren Staat, in dem sie sich Chancen ausgerechnet hatte. Trump setzte sich dort mit 63 zu 35 Prozent durch. In diesem Rahmen bewegten sich auch seine Siege in Massachusetts und Colorado. In Texas kam er nach ersten Auszählungsergebnissen auf 74 Prozent. Ähnlich hoch waren seine Siege in North Carolina, Maine und Tennessee; in Oklahoma, Minnesota und Arkansas erreichte er rund 80 Prozent, in Alabama sogar auf 90 Prozent. Mit dem dortigen Wahlschluss um 5.00 Uhr MEZ erklärten US-Medien ihn auch in Kalifornien zum Sieger.

Vermont für Haley

Vermont, die politische Heimat des Linksaußen-Senators Bernie Sanders, bewahrte Haley jedoch vor dem kompletten Untergang. Im spärlich besiedelten Ostküstenstaat besiegte sie Trump mit 50 zu 46 Prozent der Stimmen. Vor dem Super Tuesday hatte die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen lediglich im Hauptstadtbezirk Washington D.C. einen symbolischen Sieg gegen Trump eingefahren – bei den bisher acht restlichen Vorwahlen hatte der im Jahr 2020 abgewählte Präsident das bessere Ende für sich gehabt.

Nikki Haley konnte sich gegen Donald Trump in Vermont durchsetzen. REUTERS/Joel Page

Schon vor Bekanntwerden von Haleys Sieg trat Trump vor seine Anhänger und sprach von einem "fantastischen Abend". In seiner Siegesrede ging er nicht auf seine Mitbewerberin ein, sondern teilte in bekannter Manier gegen Amtsinhaber Biden aus. Der Demokrat sei "der schlechteste Präsident in der Geschichte des Landes", kritisierte er. Biden warnte seinerseits vor den Folgen einer möglichen zweiten Präsidentschaft Trumps für das Land. Trump sei fest entschlossen, die Demokratie der USA zu zerstören und den Menschen grundlegende Freiheiten zu nehmen, darunter die Möglichkeit, dass Frauen selbst über ihre Gesundheit entscheiden könnten, sagte Biden.

Biden holte in Iowa, Maine, Alabama, Tennessee und Arkansas mehr als 90 Prozent der Stimmen. Knapp darunter landete er in Texas, Virginia, North Carolina, Colorado, Minnesota, Vermont, Massachusetts und Utah. Auch in Kalifornien wurde er mit Wahlschluss zum Sieger erklärt. Mit 72 Prozent das schlechteste Ergebnis des Abends fuhr Biden in der Republikaner-Hochburg Oklahoma ein. Eine Genugtuung für den Amtsinhaber ist vor allem das Ergebnis in Iowa, wo er vor vier Jahren eine schmerzliche Niederlage erlitten hatte. Der Staat im Mittleren Westen der USA eröffnet traditionell im Jänner den Vorwahlreigen. Heuer war dies aber nur bei den Republikanern der Fall gewesen.

Ausständig war Mittwochfrüh (MEZ) nur noch die Entscheidung in Alaska, wo die letzten Wahllokale um 6.00 Uhr MEZ schließen sollten. Die endgültigen Ergebnisse aus Kalifornien dürften wohl erst in Tagen vorliegen.

Formell werden bei den Vorwahlen die Delegierten bestimmt, die bei den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern im Sommer den Präsidentschaftskandidaten wählen. Im Rennen der Republikaner hielt Trump nach seinen ersten Super-Tuesday-Siegen bereits bei 893 Wahlleute-Stimmen, Haley hatte derer lediglich 66. Für die offizielle Nominierung sind mindestens 1.215 Stimmen erforderlich. Biden hatte im Lager der Demokraten bisher 946 Stimmen gesammelt und war ebenfalls noch deutlich von der absoluten Mehrheit (1.968) entfernt.

"Uncommitted": Warnung an Biden

Für interessante Erkenntnisse im Wahlkampfteam von Joe Biden dürfte der Anteil jener Wählerinnen und Wähler sorgen, die sich weder für den Amtsinhaber noch für einen Herausforderer in den Reihen der Demokraten entscheiden wollten und daher "uncommitted" (unentschieden) wählten. In Minnesota machte diese Gruppe mehr als 19 Prozent aus – ein ernstes Warnzeichen für Biden, da er im November nicht unbedingt mit diesen, eigentlich dem eigenen Lager zuzurechnenden Stimmen rechnen darf. Schon vorige Woche in Michigan hatte Biden von dieser Wählergruppe einen Schuss vor den Bug abbekommen: Aus Protest gegen die Unterstützung des Gazakriegs verweigerten dort mehr als 100.000 Menschen dem Präsidenten bei den demokratischen Vorwahlen die Unterstützung. (gian, APA, Reuters, dpa 6.3.2024)