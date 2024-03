Lucinda Williams in Wien: Bob Dylan überm Herzen, rollenden Donner im Bauch. © Christian Fischer

Selten sah man jemanden so fragil und stark zugleich. Lucinda Williams wurde zu Beginn ihres Konzerts im Wiener Theater Akzent am Dienstag am Arm gehalten und behutsamen Schritts auf die Bühne geleitet. Während der ausverkaufte Saal sie bei ihrem späten Österreich-Debüt herzlich empfing, justierte sie sich am Mikrofon, in kleinen Schritten, unsicher, zu ihrer Rechten eine Wasserflasche, Taschentücher und ein Mundspray.

Die Musikerin hatte 2020 einen Schlaganfall erlitten, seitdem ist sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, kann nicht mehr Gitarre spielen. Doch kaum hatte die Band begonnen, mit dem programmatischen Opener "Let's Get the Band Back Together", war klar: Williams mag motorisch beeinträchtigt sein, ihre Stimme und die Autorität ihres Vortrags sind es nicht. Zwar schien sie sich mit einem Teleprompter zu behelfen (nur ein Verdacht, das war nicht zu verfizieren), doch über weite Strecken spürte man, da trägt jemand vor, der dieses Tun über Jahrzehnte verinnerlicht hat. Für Williams ist die Bühne kein Job, es ist ihr Leben.

Wildwuchs und Minidramen

Lucinda Williams ist 71 Jahre alt. Sie ist eine der erfolgreichsten und überzeugendsten Vertreterinnen einer Musik, die Stile wie Blues, Rock, Country und Soul zu etwas vermischt, was verallgemeinernd Americana genannt wird. Es ist US-amerikanische Hinterlandmusik. Williams ist eine, die dort die im Wildwuchs existierenden Subgenres und -kulturen absorbiert hat und die dabei erlebten Geschichten in Minidramen überträgt, in Short Storys im Songformat.

Lucinda Williams – lieber ein spätes Wien-Debüt als keines. © Christian Fischer

Die Voraussetzungen dafür wurden der aus Louisiana stammenden Songwriterin nachgerade in die Wiege gelegt: Ihr Vater war Professor für Literatur, ihre Mutter spielte Klavier. Williams wuchs parallel zur Entwicklung der Popmusik auf, was sich im Konzert schon über den Song "Blind Pearly Brown" äußerte. Eine Kindheitserinnerung, in der sie mit ihrem Vater Downtown streunt, um dem blinden Blues-Prediger Pearly Brown zu lauschen. Reduziert begleitet von Gitarre und Pedal Steel, die den Song mit zartem Schmelz überzog. Den Rest besorgte Williams instinktsicherer Vortrag.

Songs wie dieser spulen vor dem inneren Auge des Publikums kleine Filme ab. Williams nimmt einen da an der Hand, schreitet das Setting ab, bringt in knappen Beschreibungen ihre Storys auf den Punkt.

Gefühlvolle Autorität und Songs wie Kurzfilme für den Kopf. © Christian Fischer

Ihre vier Mann umfassende Begleitband war Buick 6, benannt nach einem Bob-Dylan-Song. Williams trug bekennend dazu ein Dylan-T-Shirt, was zugleich die Liga verdeutlichte, in der sie sich befindet. Selbst wenn sie in Europa in vergleichsweise kleinen Häusern auftritt, zu Hause ist Williams ein großer Name. Das demonstrierte ihr Set auf verschiedene Art und Weise.

Tom Petty und Bruce Springsteen

Das schrullig rockende "Stolen Moments" war ihrem verstorbenen Freund Tom Petty zugedacht. Für das gegen Ende des Konzerts gegebene "Rock 'n' Roll Heart" war damals auf dem Album ein gewisser Bruce Springsteen ihr Gast.

Berührend und schön anzusehend war, wie Williams aus ihren eigenen Songs Kraft zu schöpfen schien. Ihre Bewegungen mögen beschwerlich wirken und sein, im Verlauf des Konzerts wurden sie fließender, ihr stoischer Vortrag büßte nichts an Überzeugungskraft ein, ihr Lächeln besorgte den Rest.

Die beiden Gitarristen von Buick 6 hinter ihrer Chefin. © Christian Fischer

Mit der stets richtig dosiert spielenden Band gab sie anrührende Songs wie das ihren Musen gewidmete "Where The Song Will Find Me", das auf ihre Herkunft verweisende "Lake Charles" oder "Out Of Touch". Der Text zur Ballade "Dust" war aus einem Gedicht ihres Vaters montiert, bei all den Songs schien sie, trotz Routine, jedes Mal selbst an die Schauplätze der Geschichten zurückzukehren.

"Car Wheels On A Gravel Road" war der Titelsong ihres 1998er-Albums und nach "Crescent City" einer der frühen Höhepunkte eines an solchen nicht armen Abends. Wenn man sich etwas gewünscht hätte, dann eine große Bar, wie man sie in US-Veranstaltungslokalen oft hat. Sie hätte den an Truck-Stops, Tankstellencafés und Absturzhütten geeichten Songs ein ansprechendes Ambiente verpasst. Aber Wien-Margareten ist nicht Nashville. So oder so – ein großer Abend. (Karl Fluch, 13.3.2024)