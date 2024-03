Das von Sam Altman geleitete Unternehmen erklärte, Musk habe eine Fusion mit Tesla angestrebt. AP

Der ChatGPT-Entwickler Open AI weist die Vorwürfe von Tesla-Chef Elon Musk über den ursprünglichen Zweck des Unternehmens zurück. Das von Microsoft unterstützte Unternehmen erklärte am Dienstag in einem Blogeintrag, es wolle sich gegen alle Klagen von Musk zur Wehr setzen. "Wir sind traurig, dass es so weit gekommen ist mit jemandem, den wir zutiefst bewundert haben - jemand, der uns zu höheren Zielen inspirierte, uns dann sagte, dass wir scheitern würden, einen Konkurrenten gründete und uns dann verklagte, als wir begannen, ohne ihn signifikante Fortschritte in Richtung der Mission von OpenAI zu machen." OpenAI, Microsoft und Musk reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Musk klagte Open AI

Musk reichte vergangene Woche Klage gegen das von ihm mitgegründete Startup ein und warf ihm Vertragsbruch vor. Das Unternehmen sei nun auf Profit ausgerichtet und nicht mehr darauf, künstliche Intelligenz (KI) zum Wohle der Menschheit zu entwickeln, wie ursprünglich geplant. Open AI erklärte, Musk habe gewollt, dass das Unternehmen mit dem Elektrofahrzeughersteller Tesla fusioniere, und leitete eine E-Mail weiter, in der es hieß, das Startup solle sich "an Tesla als seinen Goldesel klammern". Laut Open AI kam der Vorschlag, nachdem Musk und Open AI beschlossen hatten, 2017 ein gewinnorientiertes Unternehmen zu gründen, um Kapital für die Entwicklung von künstlicher allgemeiner Intelligenz (KI) zu generieren.

OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation unter anderem von dem Milliardär und Twitter-Chef Musk und dem Technologie-Investor Sam Altman gegründet. Musk schied 2018 aus dem Vorstand von Open AI aus, nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten über die Zusammenlegung mehrerer seiner Ämter gekommen war. Im Jahr 2019 wurde eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft gegründet, um externe Investitionen anzuziehen. (Reuters, 6.3.2024)