USA Trump geht als haushoher Sieger aus dem Super Tuesday hervor

Mit einem klaren Sieg bei den Vorwahlen der Republikaner am Super Tuesday hat sich der frühere US-Präsident Donald Trump eine erneute Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten so gut wie gesichert. Der 77-jährige Rechtspopulist gewann am Dienstag in mindestens zwölf der 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde