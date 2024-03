Ich packe meinen Koffer ... aber nicht irgendeinen: Laut dem Luggage Brand Index sind teure und renommierte Marken besonders gefragt. Wohl auch weil man sich damit gut auf Instagram präsentieren kann. Getty Images

Der weltweit agierende Gepäckaufbewahrungsdienstleister Bounce hat in seinem Luggage Brand Index 2024 die beliebtesten Koffermarken identifiziert und sich sowohl deren Instagramability angesehen als auch Online-Rezensionen und Suchabfragen durchforstet. Es sei keine große Überraschung, dass Luxusmarken im Vergleich zu erschwinglicheren Alternativen die höchsten Kundenbewertungen erhalten, hält man bei Bounce vorweg fest. Denn Reisegepäckunternehmen mit einem etablierten Ruf für qualitativ hochwertige Koffer, wie Samsonite und Rimowa, seien bei Google-Suchen im Vergleich zu jüngeren Marken am gefragtesten. So komme Samsonite auf eine Million Suchanfragen, wohingegen etwa Carl Friedrik, obwohl bekannt für sein hochwertiges Reisegepäck und seine hohen Preise, nur etwa 13.000 Suchanfragen pro Jahr verzeichnen könne.

Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass die Kölner Luxusgepäckmarke Rimowa heuer Rang eins im Luggage Brand Index belegt. Ihre Hartschalen-Aluminiumkoffer mit parallelen Rillen sind so etwas wie zu einem Markenzeichen und Statussymbol auf Flughäfen weltweit geworden. Mit einer Gesamtbewertung von 7,40 von zehn Punkten rangiert die Marke bei den Kundenrezensionen ganz oben und liegt sowohl bei der Suche nach "Handgepäck" als auch nach "Koffern" auf Platz drei.

An zweiter Stelle steht Samsonite mit einer Bewertung von 6,80 von zehn Punkten. Die Marke punktet vor allem bei der Suche nach "Handgepäck" und "Koffern" und belegt bei diesen Faktoren den ersten bzw. zweiten Platz. Die 1910 in Denver gegründete Marke ist bekannt für ihr Gepäckdesign mit vielen praktischen Funktionen. Die Marke bietet auch Reisezubehör wie Kulturbeutel und Kosmetiktaschen an und hat sogar ein Kindersortiment.

Away, eine der jüngsten Gepäckmarken auf der Liste, belegt den dritten Platz. Das Handgepäcksortiment des New Yorker Unternehmens erregte bei seiner Markteinführung Aufsehen, weil es über einen herausnehmbaren Akku verfügt, mit dem sich Handys unterwegs aufladen lassen, erklärt Bounce. Die Marke punktet bei der Suche nach "Handgepäck" und belegt mit 277.200 Suchanfragen in den letzten zwölf Monaten den zweiten Platz. Auch bei der Suche nach "Koffern" rangiert Away mit 485.400 Suchanfragen unter den ersten fünf.

Weniger beliebte Marken

Am anderen Ende der Skala stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Dort nimmt DB den unglücklichen Titel der schlechtesten Gepäckmarke ein, mit einer mageren Bewertung von 2,90 von zehn Punkten. Die Marke hat die geringste Anzahl an Instagram-Posts auf der Liste und die drittniedrigste Anzahl an Suchanfragen zum Thema "Handgepäck". Und das obwohl die minimalistischen Designs der Marke sehr funktionell seien, meint man Bounce. Es sei mit Blick auf Kreative entworfen worden und eigne sich zum Schutz teurer Kameraausrüstung.

Rang zwei geht an das Berliner Unternehmen Horizn Studios mit einer Bewertung von 2,87 von zehn Punkten. Die Marke habe ihren Status als "Must-Have" für Reisende durch die Zusammenarbeit mit Künstlern wie DJ Seth Troxler gefestigt und habe als Erste ihr Gepäck mit einem abnehmbaren Ladegerät ausgestattet. Das scheint aber nicht viel zu nützen: Horizn Studios liegt sowohl bei der Suche nach Handgepäck als auch nach Koffern auf dem vorletzten Platz.

Carl Friedrik rundet die Top drei der unbeliebtesten Marken ab. Und das obwohl die eleganten Produkte der Luxusmarke schon Auftritte in "Succession" und "The White Lotus" hatten.

Wie stellt sich die Lage in den sozialen Medien dar? Dort dominieren Louis Vuitton, Prada und Gucci. Marken, die sich auf Erschwinglichkeit und Funktionalität konzentrieren, wie Tripp, sind dagegen auf der Plattform weniger beliebt. So ist Louis Vuitton mit 55,2 Millionen Followern die mit Abstand beliebteste Gepäckmarke auf Instagram. Immerhin begann die luxuriöse Modemarke mit der Herstellung von hochwertigem Reisegepäck für Kunden in Paris. Mit 34,7 Millionen führt das Luxusmodehaus Gucci die Liste bei Instagram-Posts an. (red, 7.3.2024)