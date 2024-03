Der österreichische Rapper Bibiza 2023 bei einem Auftritt in Bern. Mit seinem, im vergangenen Jahr erschienenen Album "Wiener Schickeria" hat er unter anderem eine Gewinnchance in der Kategorie Album des Jahres. IMAGO/Gonzales Photo

Sie werden zwar erst am 26. April verliehen, doch die Nominierten für die 24. Amadeus Austrian Music Awards stehen bereits jetzt fest. Als aussichtsreicher Kandidat gilt der österreichische Rapper Bibiza, der im vergangenen Jahr sein Debütalbum Wiener Schickeria veröffentlichte. Ihm werden sechs Gewinnchancen zugeschrieben – in den Kategorien Album des Jahres, FM4 Award, Live-Act des Jahres, Songwriter des Jahres, Best Sound und Pop/Rock.

Neben Bibiza erhielten Wanda und der Musiker Josh. jeweils drei Nominierungen. My Ugly Clementine, Bipolar Feminin, Leftovers, Raf Camora, Eli Preiss, Melissa Naschenweng sowie Aut of Orda wurden in zwei Kategorien nominiert. Die Amadeus Awards werden bei einer Gala im Wiener Volkstheater in insgesamt 13 Kategorien vergeben. Gezeigt wird die Verleihung auch im ORF 1, moderiert von Nina Hochrainer und Philipp Hansa.

"Vielfalt heimischer Musik"

Das Album des Jahres machen sich Bibiza sowie Raf Camora (XV), Josh. (Reparatur), My Ugly Clementine (The Good Life) und folkshilfe (vire) aus. Um den Song des Jahres rittern Wanda (Bei niemand anders), Aut of Orda (fix net normal), Josh. (Ich gehör repariert), Anna-Sophie (Insanity) und Jacob Elias (Situationship). Bibiza hat zudem Chancen auf den FM4-Award, für den etwa auch Leftovers und Bipolar Feminin nominiert sind, sowie auf den Preis als bester Live-Act. Hier sind auch Melissa Naschenweng oder Seiler und Speer im Rennen.

Neben den genreübergreifenden Kategorien gibt es auch noch sieben Genreauszeichnungen. Ein weiterer Preis, jener für das Lebenswerk, wird vom Veranstalter, dem Verband der Österreichischen Musikwirtschaft (IFPI), ausgewählt. Für alle anderen wird es bereits jetzt ernst, bestimmt doch das Publikum per Online-Voting zu einem Drittel die endgültigen Gewinner. Ebenfalls berücksichtigt werden eine Jurywertung sowie die Musikverkäufe. Für IFPI-Präsident Dietmar Lienbacher zeige der Amadeus erneut die "enorme Vielfalt und Qualität heimischer Musik". (APA, 6.3.2024)

