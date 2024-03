Alle vier Jahre markiert der Super Tuesday den ersten großen Höhepunkt eines US-Präsidentschaftswahlkampfs. Doch an diesem Tag wurden diesmal nicht nur wichtige Vorvorentscheidungen im Kampf ums Weiße Haus in Washington getroffen: In mehreren Bundesstaaten galt es auch, Weichenstellungen vorzunehmen: Wer würde künftig als Gouverneur regieren? Wen würde man in den bundesstaatlichen Kongress entsenden und wen ins Kapitol der US-Hauptstadt?

North Carolina

Aus den Vorwahlen in North Carolina gingen in der Nacht zum Mittwoch zwei Kandidaten für das Amt des Gouverneurs hervor, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Da ist Josh Stein, der 58-jährige Demokrat und Generalstaatsanwalt (Justizminister) des Bundesstaates, der als besonders besonnen und konziliant gilt. Herausgefordert wird er vom Republikaner Mark Robinson, der als erster Afroamerikaner in seinem Heimatstaat als kompromissloser Trumpianer gilt und seit 2021 als stellvertretender Gouverneur fungiert. Die Wahl zu diesem Amt findet in North Carolina gesondert von der Wahl zum Gouverneur statt, die im selben Jahr der Demokrat Roy Cooper gewann.

Trump-Anhänger Mark Robinson will im November Gouverneur von North Carolina werden. AP/Chuck Burton

Der 55-jährige Abtreibungsgegner und Klimawandelleugner spricht sich gegen Wissenschafts- und Sozialkundeunterricht in der Unterstufe aus und sorgte in der Vergangenheit mit antisemitischen Äußerungen, die bis hin zu Holocaust-Leugnung gingen, des Öfteren für heftige Kritik. Auch die LGBTIQ-Bewegung war wiederholt Opfer seiner verbalen Attacken.

Stein und Robinson gewannen in ihren politischen Lagern jeweils mit großem Vorsprung, ihr Duell um den Gouverneursposten im November wird neben jenem von Joe Biden und Donald Trump für viel mediales Interesse sorgen.

Texas

Dass es auch in einer Partei, die seit Jahrzehnten das Sagen hat, feindselig zugehen kann, beweisen die Republikaner in einer ihrer absoluten Hochburgen: Texas. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, Ken Paxton, genoss am Mittwoch sichtlich den Sieg der von ihm unterstützten Kandidaten David Schenck, Gina Parker und Lee Finley für höchste Richterämter in dem Bundesstaat. Damit hätten sich "Verfassungstreue und Rechtsstaat" durchgesetzt, meinte er am Mittwoch. Paxtons Statement war ein verbaler Schlag gegen jene Kräfte in der eigenen Partei, die gegen den ultrakonservativen Trumpianer im vergangenen Jahr ein Amtsenthebungsverfahren wegen Korruption, Falschaussage und Behinderung der Justiz anstrengen wollten – ohne dieses letztlich zum erfolgreichen Abschluss bringen zu können.

Im Visier der Trumpianer bei der republikanischen Partei in Texas: "Speaker" Dade Phelan. AP

Paxton selbst konnte sich ebenso über einen Vorwahlsieg freuen wie Gouverneur Greg Abbott, während sich etliche andere Republikaner bei ihrer Kandidatur für Posten im bundesstaatlichen Parlament nicht auf Anhieb durchsetzen konnten und nun in innerparteiliche Stichwahlen im kommenden Mai gehen müssen, wie die "Texas Tribune" berichtete. Besonders hart gehen die rechtesten der rechten Trump-Freunde gegen den Vorsitzenden des texanischen Abgeordnetenhauses, Dade Phelan, vor. Der vergleichsweise gemäßigte republikanische Amtsinhaber konnte sich am Dienstag nicht final gegen David Covey durchsetzen, der offen und beherzt von Donald Trump unterstützt wird. Die Zustände in Texas werden von US-Medien als Indikator dafür gewertet, wie Trump im eigenen Lager jenen nachstellt, die sich nicht vorbehaltlos auf seine Seite stellen.

Kalifornien

Im vergangenen September verstarb die Doyenne des US-Senats, Dianne Feinstein, im Alter von 90 Jahren. Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte die Demokratin ihren Heimatstaat Kalifornien in Washington repräsentiert. In Kalifornien kommt dabei ein spezielles Primary-System zu Einsatz, in dem Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien an derselben Vorwahl teilnehmen – die Wahl im September ist damit eine Art Stichwahl zur Primary. Der gemäßigte Kongressabgeordnete Adam Schiff hatte dabei gehofft, in dem solide demokratischen Staat im Herbst gegen einen Republikaner antreten zu können statt gegen Konkurrentinnen vom linken Flügel der eigenen Partei. Der 64-Jährige, der einst ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump leitete, bekam seinen Wunschgegner: Der Republikaner Steve Garvey errang Platz zwei und stiegt damit in die Stichwahl auf. Der ehemalige Baseballstar ist trotz seiner 75 Jahre ein politischer Newcomer, ihm werden im Herbst wenig Chancen zugesprochen. Für mediale Aufmerksamkeit wird dennoch – vielleicht sogar aus diesem Grund – gesorgt sein. (Gianluca Wallisch, 6.3.2024)