Republikanische Präsidentschaftsbewerberin will sich laut einem Bericht des "Wall Street Journal" nach Niederlagen am Super Tuesday aus dem Rennen zurückziehen. Eine Bestätigung steht noch aus

Nikki Haley will ihre Kampagne offenbar einstellen. IMAGO/BONNIE CASH

Die ehemalige Gouvernerin Nikki Haley will amerikanischen Meidenberichten zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-Jährige stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Nur Minuten später zog der Sender ABC News mit der Meldung nach. Eine offizielle Bestätigung der Kandidatin stand vorerst noch aus.

Haley hatte am sogenannten Super Tuesday, in dem in zahlreichen US-Bundestaaten die Vorwahlen stattfinden, nur einen Bundesstaat – Vermont an der US-Ostküste – gewinnen können und lag im Rennen um die Nominierung de facto uneinholbar hinter Ex-Präsident Donald Trump.

Serie an Niederlagen

Schmerzlich für Haley war vor allem die klare Niederlage in Virginia, dem einzigen größeren Staat, in dem sie sich zuletzt noch Chancen ausgerechnet hatte – doch Trump setzte sich auch dort mit 63 zu 35 Prozent durch. In den meisten anderen der 15 Bundesstaaten, in denen am Super Tuesday gewählt wurde lag Trump jeweils deutlich bis massiv weit vorne.

Vor dem Super Tuesday hatte die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen lediglich im Hauptstadtbezirk Washington D.C. einen symbolischen Sieg gegen Trump eingefahren – doch dabei ging es im Endeffekt nur um einige wenige tausend Stimmen. Bei den vor dem Super Tuesday abgehaltenen acht Vorwahlen hatte der im Jahr 2020 abgewählte Präsident das bessere Ende für sich gehabt.

Sollte Haley ihren Rückzug bestätigen, bleibt wohl immer noch offen, was sie in Zukunft zu tun gedenkt. Normalerweise empfehlen solche Kandidaten und Kandidatinnen zumeist, den oder die in Führung liegende Person zu unterstützen. Ob das im Falle Trumps aber so sein wird, ist fraglich: Der Präsident von 2017–2021 hatte Haley zuletzt in aller Öffentlichkeit lächerlich gemacht und gedemütigt.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Haley ihre Ressourcen neu sortiert und als parteiunabhängige Kandidatin im Wahlkampf verbleiben wird. (Reuters, mesc, gian, 6.3.2024)