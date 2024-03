Der aktuelle Bericht "Mental State of the World" des Global Mind Project enthält einige aufschlussreiche Ergebnisse darüber, wie psychisch stabil die Welt momentan ist

Dominikanische Republik: Das beliebte Reiseziel schnitt bei der Erhebung des Mental-Health-Quotienten besonders gut ab. EPA/Orlando Barria

Dass die Pandemie einen erheblichen und anhaltenden Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hatte und hat, belegt der vierte Jahresbericht "Mental State of the World" des Global Mind Project (durchgeführt von Sapien Labs). "In diesem Jahr steht ein wichtiger Trend im Mittelpunkt: dass der dramatische Rückgang des psychischen Wohlbefindens, der zwischen 2019 und 2020 auftrat, sich bis 2021 durch die Pandemie fortgesetzt hat, weiterhin anhält und es keine Anzeichen einer Erholung gibt", heißt es im Vorwort der Studie. Von dem präpandemischen Niveau sei man noch weit entfernt. Das verminderte psychische Wohlbefinden, das zeigen Daten aus 71 Ländern (Österreich ist nicht dabei) der Welt, ist die neue Normalität.

Spitzenplatz in der Karibik

Für die jüngste Untersuchung haben mehr al 500.000 Personen aus wie erwähnt 71 Nationen an einer anonymen Online-Umfrage teilgenommen. Ziel der Untersuchung: den Mental Health Quotient (MHQ) zu ermitteln, der 47 Aspekte der psychischen Gesundheit in sechs Hauptkategorien bewertet – Stimmung und Ausblick, soziales Selbst, Antrieb und Motivation, Verbindung zwischen Geist und Körper, Wahrnehmung und Anpassungsfähigkeit sowie Widerstandsfähigkeit. In der Umfrage wurden auch Informationen über den Lebensstil, das Verhältnis zu Familie und Freunden sowie persönliche Traumata erfasst. Auf Grundlage ihrer Antworten erhielten die Befragten eine Punktzahl und wurden auf einem Spektrum von "gut" bis "schlecht" eingestuft.

Welche Länder hatten den höchsten durchschnittlichen MHQ? Die Dominikanische Republik beansprucht den Spitzenplatz für sich, wo der durchschnittliche MHQ 91 von 100 Punkten beträgt, dicht gefolgt von Sri Lanka, das 89 Punkte erreichte, und Tansania mit 88 Punkten.

Aber nicht alle Länder haben so gut abgeschnitten. Ganz am anderen Ende der Tabelle liegt Usbekistan mit einem mickrigen durchschnittlichen MHQ von 48, dicht gefolgt vom UK, das nur 49 erreicht. (red, 8.3.2024)

Die zehn glücklichsten Länder der Welt

Die zehn unglücklichsten Länder der Welt