Besitzer einer Pixel Watch können sich künftig wie Dick Tracy fühlen. Tribune Content Agency LLC

Die Umwandlung von geschriebenem Text in gesprochene Sprache – also "Text-to-Speech" (TTS) – ist auf Android-Smartphones schon lange möglich, nun sollen laut Vorstellung von Google auch die Smartwatches das Sprechen lernen. Dies teilte das Unternehmen in seinem Developer-Blog mit. Demnach bekommt das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS eine TTS-Engine, welche geschriebenen Text in natürlich klingende Sprache verwandeln soll.

Developer können diese Funktion nutzen, um TTS in ihre Apps zu integrieren. Der Ton wird entweder über die integrierten Lautsprecher oder über verbundene Bluetooth-Kopfhörer ausgegeben. Insgesamt werden – unterstützt von Googles Machine-Learning-Technologie – über 50 Sprachen angeboten, wobei sieben im System vorinstalliert sind. Neben Deutsch und Englisch gehören Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin dazu.

Als Anwendungsbeispiele nennt Google Themen wie Barrierefreiheit oder Fitness-Apps ebenso wie Navigations-Apps oder das Vorlesen eingehender Warnmeldungen. Gedacht ist das System für kurze Interaktionen, es sollte laut Google nicht für das Vorlesen längerer Artikel oder längere Zusammenfassungen von Podcasts genutzt werden. (red, 6.3.2024)