Das kooperative, mit einer guten Prise Satire garnierte Science-Fiction-Multiplayerspiel "Helldivers 2" gehört ohne Zweifel zu den ersten Gaming-Hits des Jahres 2024. Ursprünglich für Sonys Playstation entwickelt, gibt es auch eine Version für PCs, die aktuell von mehr Menschen gespielt wird als Hits wie "Elden Ring" oder "Baldur's Gate 3". Insgesamt wurden bereits über drei Millionen Exemplare des freundschaftszerstörenden Wahnsinns verkauft.

In "Helldivers 2" ziehen Freunde gemeinsam los, um im Auftrag der "Über-Erde" mithilfe von Maschinengewehren und Atombomben Frieden und demokratische Werte in der Galaxis zu verbreiten. In Anlehnung an Werke wie "Starship Troopers" oder "Terminator" ballert man dabei auf Roboter oder riesige Insekten und schießt manchmal auch einem Mitspieler versehentlich in den Rücken. Neben dem chaotischen Spielspaß und dem bitterbösen Setting punktet "Helldivers 2" auch durch die Möglichkeit, immer wieder neue Werkzeuge zur Verbreitung von Gleichheit und Brüderlichkeit freizuschalten. Dieses Arsenal wird künftig auch um Mech-Roboter erweitert, wie Developer Arrowhead nun offiziell in einem Tweet bestätigt.

Der von Arrowhead gezeigte EXO-45 ist ein Mech, der mit einem Maschinengewehr und einem Raketenwerfer ausgestattet ist. Bereits zuvor war mit einem Rollout dieses Spielelements gerechnet worden, diverse Leaks hatten dies bereits angedeutet und auch erste Gameplay-Szenen gezeigt.

Den Videos zufolge werden die Mechs von einem Raumschiff abgesetzt, die Spielerinnen und Spieler können in die Kampfroboter anschließend ein- und aussteigen. Laut einem Artikel von "IGN" wirken die Mechs äußerst mächtig – der Developer könnte dies kompensieren, indem der Schwierigkeitsgrad des Spiels allgemein erhöht wird. Spielerinnen und Spieler hatten zuvor diverse Strategien entwickelt, mit denen sie die Feinde der Demokratie bekämpfen. Darunter fällt auch, sich gegenseitig zu umarmen. (stm, 6.3.2024)