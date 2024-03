Gewaltschutz Nach Femiziden: NGO fordert von Frauenministerin Raab mehr Schutz

Nach einer Reihe von Femiziden fordert die zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation #Aufstehn mehr Schutz für Frauen und Mädchen vor männlicher Gewalt. Scharfe Kritik gab es bei der Protestkundgebung am Mittwoch in Wien an Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). Die Organisation präsentierte vor ihrem Ministerium in einer symbolischen Aktion die Unterschriften von rund 45.000 Menschen, die sich für besseren Gewaltschutz aussprechen