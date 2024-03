Das Mädchen wurde in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden. APA/EVA MANHART

Wien – Eine 14-Jährige ist am Dienstagvormittag tot in einer Wohnung in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering aufgefunden worden. Ein entsprechender Bericht der "Kronen Zeitung" wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Die Landespolizeidirektion wollte sich noch nicht dazu äußern. Eine Anfrage des STANDARD ist im Gange. (APA, 6.3.2024)