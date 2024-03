Jetzt anhören: Zwei Jahre nach Beginn des Ukrainekriegs sind die Heizgaspreise in Österreich noch immer enorm. Das liegt nicht nur an verfehlter Russland-Politik

Thema des Tages Wieso Österreichs Gaspreise in Europa am stärksten steigen

Die Heizsaison ist in Österreich – trotz teilweise milderer Temperaturen – in vollem Gange. Und damit kehrt auch ein Schreckgespenst langsam zurück: Hohe Gaspreise führen insbesondere seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu hohen Energierechnungen.

In vielen Ländern gibt es schon Entspannung – aber nicht in Österreich. Hierzulande ist Heizgas teilweise so teuer wie nirgends sonst in Europa. Und das trotz dubioser Lieferverträge mit Russland, die uns wohl nicht so viel bringen wie lange angenommen.

Was hinter den enormen Gaspreisen steckt und warum wir einfach nicht vom russischen Gas loskommen, das erklärt STANDARD-Wirtschaftsredakteur András Szigetvari im Podcast. (red, 6.3.2024)

