Wien – Mitte Februar 2024 sind die Dreharbeiten zur Fortsetzung der ORF/Netflix-Serie "Totenfrau" gestartet. Anna Maria Mühe spielt wieder die Rolle von Bestatterin Blum, verfilmt wird die Serie nach den Motiven von Bernhard Aichners "Totenfrau"-Trilogie. Neben Wien und Niederösterreich ist die Bergwelt Tirols erneut Schauplatz des Geschehens.

Produzent Thomas Hroch, Regisseur Daniel Prochaska, Kamerafrau Anna Hawliczek, Anna Maria Mühe, Yousef Sweid, Produzent Benito Mueller, Produzent Wolfgang Mueller und Erika Mottl bei den Dreharbeiten zu "Totenfrau 2". Foto: ORF/Mona Film/ Barry Films/Philipp Brozsek

Blum auf der Flucht

In der zweiten Staffel wird Brünhilde Blum von ihrer Vergangenheit eingeholt. Als im Sarg eines Verstorbenen Teile einer anderen Leiche entdeckt werden, gerät die Bestatterin erneut ins Visier der Polizei und wird verhaftet. Während des Verhörs wird sie mit der Nachricht konfrontiert, dass ihre Tochter Nela entführt wurde. Blum soll im Austausch ein Video herausgeben, das sie allerdings gar nicht besitzt.

Sie ist gezwungen, nicht nur der Polizei und Kommissarin Wallner, die ihr auf der Spur ist, zu entkommen, sondern sich auch den Machenschaften des zwielichtigen Geschäftsmanns Sarkissian zu widersetzen. Blums Gegenspieler sind neben Peter Kurth als Sarkissian und Kommissarin Wallner, gespielt von Britta Hammelstein, die Blum mit allen Mitteln dingfest machen will, die Unternehmerin Johanna Schönborn (Michou Friesz), deren Sohn Blum auf dem Gewissen hat.

Ausstrahlung 2025 in ORF 1

Die sechs neuen Episoden inszeniert Regisseur Daniel Prochaska, neben Mühe spielen Robert Palfrader, Michou Friesz, Yousef Sweid, Gerhard Liebmann, Peter Kurth, Britta Hammelstein und Dominic Marcus Singer. Die Kamera führt Anna Hawliczek, die Drehbücher schrieben Barbara Stepansky, Marcel Kawentel, Timo Lombeck, Benito Mueller, Wolfgang Mueller und Mike Majzen. Gedreht wird noch bis Mitte Mai, Sendetermin ist dann 2025 in ORF 1.

In weiteren Rollen sind unter anderem Sabine Timoteo, Lucas Gregorowicz, Roland Silbernagl, Emilia Pieske, Lilian Rosskopf und Hayal Kaya zu sehen. Die erste Staffel wollten im November 2022 in ORF 1 durchschnittlich 676.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge sehen, die Serie schaffte es auch in die Top-Ten-Listen auf Netflix. (red, 6.3.2024)